国家卫健委：8月19日新增确诊病例7例 均为境外输入病例

人民网北京8月20日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委消息，8月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（江西3例，天津1例，上海1例，山东1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例60例，解除医学观察的密切接触者1430人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例198例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2346例，累计治愈出院病例2148例，无死亡病例。

截至8月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例516例（其中重症病例24例），累计治愈出院病例79745例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84895例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者808715人，尚在医学观察的密切接触者16369人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（境外输入21例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察15例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者352例（境外输入235例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5118例。其中，香港特别行政区4586例（出院3779例，死亡72例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区486例（出院457例，死亡7例）。