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芬兰扩大边境管控范围 将对德国等10国恢复旅行限制

2020年08月20日08:22 来源：中国新闻网

　　中新网8月19日电 据路透社报道，芬兰政府19日表示，将重新对德国等10个国家实行旅行限制，以阻止新冠病毒的传播。

　　芬兰内政部长奥希萨洛表示，从8月24日开始，对冰岛、希腊、马耳他、德国、挪威、丹麦、爱尔兰、塞浦路斯、圣马力诺和日本的游客加强限制，只允许必要旅行者入境，从这些国家返回的游客将被要求进行两周的自我隔离。

　　6月，芬兰政府规定，将在两周内每10万居民中新增新冠病例最多为8至10例的国家列为安全目的地。

　　随着第二波疫情蔓延多个国家，芬兰已经逐渐将一些国家从其安全目的地名单中删除。

　　根据欧洲疾病预防和控制中心的数据，截至当地时间18日，芬兰14天内每10万居民中新冠肺炎病例为5.2例，是欧洲感染率最低的国家之一。

　　但最近几周，芬兰新冠病例数量一直在上升，据卫生部门统计，芬兰目前累计有7776例确诊病例，334例死亡病例。

　　芬兰交通和通讯部长哈拉卡说，最近从马其顿北部斯科普里飞往芬兰图尔库三架航班的旅客中，发现了43例新冠确诊病例，当局正考虑暂停两地交通往来。

　　此外，芬兰总理桑娜·马林18日表示，由于自己出现了疑似感染新冠病毒的轻微症状，她将接受新冠病毒检测。

(责编：许心怡、许晓华)


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