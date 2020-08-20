近期降雨频繁，温度和湿度都较高，致病微生物繁殖快，食品加工、储运、销售等环节污染机会加大，感染肠道传染病的风险也相应增加。北京疾控中心提醒：8月仍是肠道传染病高发期，预防关键是管好“手”与“口”。

那么，如何预防肠道传染病呢？

1、注意个人卫生和家庭环境，用肥皂或洗手液并使用流动水洗手，尤其是饭前便后、准备食物前以及照顾婴幼儿老人和卧床病人前、处理粪便后一定要洗手，清洁环境，灭蝇、灭蟑。

2、注意饮水卫生安全，喝开水或质量合格的瓶装水、桶装水。

3、不暴饮暴食，不吃腐败、变质的食物，生食食物一定要洗净，尽量减少生冷食品的摄入；不要一边吃东西一边喂宠物。

4、食用海水产品前要煮熟蒸透，不建议生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐淹后直接食用。

5、食物要生熟分开，吃剩的食物应及时储存在冰箱内且储存时间不宜过长，再次食用前要热透；若外出用餐，应选择正规餐馆。

6、尽量减少与腹泻病人的接触，病人用过的餐具、便器、卧具都应该消毒，以避免疾病的传播和流行。

7、出现腹泻症状及时到正规医疗机构就医，不要为他人准备食物。

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肠道传染病俗称“拉肚子”，主要表现有腹泻、恶心、呕吐、腹痛、食欲不振等，严重的可以导致脱水，极个别病例甚至有生命危险。

正确洗手需掌握七步洗手法

1内：掌心对掌心相互揉搓

2外：掌心对手背两手交叉揉搓

3夹：掌心对掌心十指交叉揉搓

4弓：十指弯曲紧扣转动揉搓

5大：拇指握在掌心转动揉搓

6立：指尖在掌心揉搓

7腕：清洁手腕