这7种情况 记得好好洗手

预防传染病最简便有效的方法之一，就是洗手。特别是目前疫情出现“反扑”，洗手可以有效降低感染新型冠状病毒的风险。

北京市疾控中心专家提醒公众，要勤洗手，尤其是就餐前、如厕后、离开医院和外出归来，接触可能被污染的物品后，须及时用香皂或洗手液和流动水洗手，或用手消毒剂消毒。简单来说，记住两个关键点：当接触脏东西后要洗手；接触食物或者鼻黏膜、眼结膜等黏膜之前要洗手。具体来讲，生活中遇到下列7种情况一定要洗手：

1.去医院、看护病人后

2.外出或购物回家后

3.处理宠物粪便后

4.给孩子换尿布后

5.擤鼻涕、揉眼睛后

6.做饭前、冲奶粉前

7.摘戴隐形眼镜前

有些人觉得自己手不脏，只是用水随便冲冲，但其实这样洗手的效果不大。专家介绍，要想把手真正洗干净，还是需要配合使用香皂或洗手液。

此外，标准的洗手姿势，再帮大家复习一遍：掌心相对揉搓； 手指交叉， 掌心对手背揉搓；手指交叉，掌心相对揉搓；弯曲手指，关节在掌心揉搓；拇指在掌中揉搓，指尖在掌心揉搓。 文/本报记者 李洁