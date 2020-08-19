国家卫健委：近4个月以来，住院的新冠肺炎患者当中无1例死亡

人民网北京8月19日电（许心怡）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，通过对患者的救治，特别是对重症和危重症的救治，近4个月以来，现在住院的新冠肺炎患者当中无1例死亡，说明在诊疗工作当中的经验、方法、策略得到了有效的验证，取得了显著的成效。这些经验也纳入了第8版的诊疗方案。

郭燕红介绍，患者的医疗救治始终坚持以提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率为工作目标。一，落实“四早”，强化关口前移。对于新冠肺炎落实“四早”的工作，实际上也与救治工作相互关联。“四早”过程当中，通过早发现、早报告、早诊断、早治疗，对患者的治疗进行关口前移，对于轻症患者，加强病情观察，以及对于由轻症向重症转化过程当中的干预措施予以强化，降低由轻转重的比例，这是重症患者救治、降低增量的一个重要措施。

二，坚持四集中，集中患者、集中资源、集中专家、集中救治。在落实四集中过程中，包括在武汉保卫战、湖北保卫战的工作中，坚持调集全国最优秀的医生和护士、最先进的设备和最急需的资源，包括在黑龙江、吉林以及乌鲁木齐、大连，同样都调集了国家级的专家组，同时由省里的专家组支持当地疫情的救治工作，特别是重症的救治工作。

郭燕红指出，在重症救治过程中，还推进“五结合”。首先就是基础的医学与临床实践相结合。临床实践过程中，不断总结经验，同时加大基础研究的力度，对于病毒学，特别是病理解剖学所发现的成果，能够及时运用到临床实践中，对临床的诊断治疗提供更精准的靶点和基础支撑。

第二个结合是加强前方的救治与后方多学科的支持相结合。重症的新冠肺炎患者往往是年龄高，有基础病，多器官损伤。在这个过程中，不仅仅要强调对症的治疗，还要加强多学科的支持，为重症患者制定一人一策的治疗方案。

第三个结合是要把医疗与护理工作相结合。新冠肺炎的患者进入隔离治疗的过程中，没有家人的陪伴和照护，所有的基础护理，包括专科护理，都需要护士来完成，因此护理工作在整个救治工作当中发挥了非常重要的作用。这次援鄂医疗队4.2万名医务人员当中，护士占到了70%，足以证明护理在新冠肺炎的救治工作当中所发挥的作用。

第四个结合是医疗与管理结合。管理工作中要特别突出加强医疗工作的同质化和规范化水平，通过落实医疗质量安全的核心制度，通过落实危重症病例的讨论制度，死亡病例的讨论制度，以及相关一系列病危报告制度，提升重症患者救治能力和治疗的同质化程度。

第五个结合就是中西医结合。加强中西医结合、中西医并重，为患者提供更好的治疗。在不断总结经验的过程中，卫健委已经发布了第8版新冠肺炎的诊疗方案，在诊疗方案的修订和完善过程中，一方面总结临床经验，一方面不断优化诊疗措施，使诊疗方案能够更科学、更精准、更完善、更全面，更好地为提高新冠肺炎的救治水平提供指南和规范的框架。