热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

国家卫健委：近4个月以来，住院的新冠肺炎患者当中无1例死亡

2020年08月19日17:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电（许心怡）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，通过对患者的救治，特别是对重症和危重症的救治，近4个月以来，现在住院的新冠肺炎患者当中无1例死亡，说明在诊疗工作当中的经验、方法、策略得到了有效的验证，取得了显著的成效。这些经验也纳入了第8版的诊疗方案。

郭燕红介绍，患者的医疗救治始终坚持以提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率为工作目标。一，落实“四早”，强化关口前移。对于新冠肺炎落实“四早”的工作，实际上也与救治工作相互关联。“四早”过程当中，通过早发现、早报告、早诊断、早治疗，对患者的治疗进行关口前移，对于轻症患者，加强病情观察，以及对于由轻症向重症转化过程当中的干预措施予以强化，降低由轻转重的比例，这是重症患者救治、降低增量的一个重要措施。

二，坚持四集中，集中患者、集中资源、集中专家、集中救治。在落实四集中过程中，包括在武汉保卫战、湖北保卫战的工作中，坚持调集全国最优秀的医生和护士、最先进的设备和最急需的资源，包括在黑龙江、吉林以及乌鲁木齐、大连，同样都调集了国家级的专家组，同时由省里的专家组支持当地疫情的救治工作，特别是重症的救治工作。

郭燕红指出，在重症救治过程中，还推进“五结合”。首先就是基础的医学与临床实践相结合。临床实践过程中，不断总结经验，同时加大基础研究的力度，对于病毒学，特别是病理解剖学所发现的成果，能够及时运用到临床实践中，对临床的诊断治疗提供更精准的靶点和基础支撑。

第二个结合是加强前方的救治与后方多学科的支持相结合。重症的新冠肺炎患者往往是年龄高，有基础病，多器官损伤。在这个过程中，不仅仅要强调对症的治疗，还要加强多学科的支持，为重症患者制定一人一策的治疗方案。

第三个结合是要把医疗与护理工作相结合。新冠肺炎的患者进入隔离治疗的过程中，没有家人的陪伴和照护，所有的基础护理，包括专科护理，都需要护士来完成，因此护理工作在整个救治工作当中发挥了非常重要的作用。这次援鄂医疗队4.2万名医务人员当中，护士占到了70%，足以证明护理在新冠肺炎的救治工作当中所发挥的作用。

第四个结合是医疗与管理结合。管理工作中要特别突出加强医疗工作的同质化和规范化水平，通过落实医疗质量安全的核心制度，通过落实危重症病例的讨论制度，死亡病例的讨论制度，以及相关一系列病危报告制度，提升重症患者救治能力和治疗的同质化程度。

第五个结合就是中西医结合。加强中西医结合、中西医并重，为患者提供更好的治疗。在不断总结经验的过程中，卫健委已经发布了第8版新冠肺炎的诊疗方案，在诊疗方案的修订和完善过程中，一方面总结临床经验，一方面不断优化诊疗措施，使诊疗方案能够更科学、更精准、更完善、更全面，更好地为提高新冠肺炎的救治水平提供指南和规范的框架。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn