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中国疾控中心：全球疫情呈现增长态势 我国重点要做好防止病例输入

2020年08月19日16:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电（许心怡）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，公共卫生工作者代表、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，现在全球疫情还呈现增长态势，我国新冠疫情防控重点要做好防止病例的输入。

吴尊友介绍，做好外防输入，要重点抓好国门关。一是防止感染的人把病毒带入国内，造成传播。二是防止病毒通过污染的冷冻食品带入国内，造成传播和扩散。

吴尊友指出，在没有广泛的应用疫苗的情况下，要控制好新冠肺炎，主要依靠公共卫生措施，包括戴口罩、洗手、通风、隔离、减少聚集。

吴尊友强调，控制好疫情非常重要的就是有一个灵敏的监测系统，一旦疫情发生，很快能捕获、发现。“什么是灵敏的监测系统？这个系统要达到什么样的要求？至少需要做好三个方面，才能说是灵敏的监测系统。” 吴尊友介绍，“首先是病人，如果一个人出现了发热等症状，一定要及时就医，不能拖延，一拖延就有可能延误疫情的发现。二是社区的卫生服务中心和医院的门诊，当首例病人来就诊时，医疗机构有意识、有能力诊断，而不会造成误诊、漏诊。三是当第一例病例发生时，疾控部门有能力找到潜在的传染源头，能够判定疫情可能的规模，为防控提供决策依据。”

(责编：许心怡、崔元苑)


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