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公共卫生医师在疫情防控中发挥了哪些作用？王斌：他们是疫情防控决胜千里的参谋员

2020年08月19日16:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，公共卫生医师是我们国家四大类医师中的一类，是我国医师队伍的重要组成部分，同时也是我国公共卫生人才队伍的骨干力量。

王斌介绍，2019年，我国共有公共卫生医师11.5万人，他们广泛分布在疾病预防控制机构等专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构以及医院等医疗卫生单位，从事着疾病防控、维护健康、健康促进等公共卫生的工作。与临床医师主要从事个体诊疗不同，公共卫生医师的服务对象主要是群体，他们运用系统的预防医学、临床医学以及其他专业知识，从一个个个体的健康问题中归纳总结，发现一些共性特征，针对群体健康问题开展防控工作，给群体开大处方、社会处方，同时减少人群患病、控制传染病等重点疾病的发生发展，促进整个群体健康水平的提升。公共卫生医师的职责虽然和临床医生不同，但是在维护健康方面，他们发挥着至关重要的作用。比如在这次疫情防控工作中，临床医生治疗病人，减少存量，而公共卫生医师是阻断传播、控制增量，在有效防范疫情扩散蔓延上发挥着不可替代的作用。

公共卫生医师在疫情防控工作中发挥了哪些作用？王斌介绍，首先，公共卫生医师是疫情防控决胜千里的参谋员，在海量数据和信息中，他们动态分析研判疫情趋势和防控策略、措施，为政府部门提供既有前瞻性又精准的专业防控建议。

第二，他们是抽丝剥茧的侦察员。公共卫生医师第一时间赶赴现场进行流行病学调查，核实传染源，明确密切接触者，还原传播链条，有效遏制疫情蔓延。

第三，是务实肯干的勤务员。公共医师自觉承担起最大限度控制感染者增量的职责，督导指导重点场所和工作人员做好环境的卫生消杀和个人的防护。

第四，他们还是一锤定音的技术员。疾控机构的实验室检测人员日夜开展实验室检测，为病例的确诊、排除和病愈出院及解除隔离提供最强的依据。

第五，他们还是求真务实的研究员。第一时间确定了新冠病毒的全基因序列，研发了PCR的检测试剂和血清学的快速检测试剂，为实验室确诊提供了基础性的科研保障。

第六，他们还是接地气的宣传员。大家都能看到，在各地防控现场，这些公共卫生人员积极开展科普宣传，在传播科学、解疑释惑、安定人心方面发挥了重要的作用，为全社会群防群控筑牢了隐形的防火墙。

王斌认为，正是以公共卫生医师为代表的广大公共卫生队伍无私奉献和默默付出，才有了70多年以来我国公共卫生事业所取得的一个个伟大的成就，关心关爱我们的公共卫生医师队伍就是关心关爱我们自己的健康。

(责编：许晓华、崔元苑)


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