国家卫健委：8月18日新增确诊病例17例，均为境外输入病例

人民网北京8月19日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委官网消息，8月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，均为境外输入病例（上海8例，广东4例，浙江2例，陕西2例，山东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者2002人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例212例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2339例，累计治愈出院病例2127例，无死亡病例。

截至8月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例569例（其中重症病例26例），累计治愈出院病例79685例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84888例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者808005人，尚在医学观察的密切接触者17093人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（境外输入13例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入11例）；尚在医学观察无症状感染者345例（境外输入221例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5092例。其中，香港特别行政区4560例（出院3677例，死亡71例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区486例（出院450例，死亡7例）。