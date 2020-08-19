老人饭菜并非越软越好

随着年龄增长,机体各个组织会发生萎缩和衰退,80岁后组织萎缩达50%，随之而来的是骨骼肌肉减少和力量下降。口腔的机体组织也是如此。因此，有些老人会感觉“嚼不动了”，便尽量为自己准备软烂的饭菜。但老人的饮食并非越软越好。

软食好咀嚼、易消化，但长期食用，会让老人的咀嚼能力进一步下降，导致牙龈萎缩、唾液分泌功能降低、消化酶分泌减少，严重的甚至引发营养不良，严重影响身体健康和生活质量。

咀嚼是人体最基本的生理活动之一。咀嚼可调节大脑血流量,当咀嚼硬物或咀嚼速度加快时,大脑血流量明显增多。研究显示，有牙老人的脑血流量比无牙老人的高30%。无牙老人中患脑血管性痴呆的较多,而牙齿完好的老人仅是记忆力减退。也就是说，咀嚼减少会影响记忆功能。另外，勤于咀嚼、细嚼慢咽有利于营养成分充分吸收，还可使面部肌肉得到锻炼，延缓面部肌肉下垂，使人看起来更年轻。

因此，老人要努力维护口腔健康，适当加强咀嚼训练。日常生活中，老人可通过以下方式“练牙口”。

适当“磨牙”。进食烙饼、干果等较硬食物，即使牙齿缺失，也要按摩牙床。练习咀嚼动作可使老人牙齿肌肉神经系统不断得到正反馈，提高咀嚼能力。但需注意，咀嚼训练就像健身一样，要循序渐进，量力而行。

每天进行叩齿锻炼。具体方法是：牙齿上下相互叩击36~72次，然后用舌头在口腔壁跟牙齿之间，顺时针、逆时针搅动若干次，口里存有津液后，鼓漱几次，然后分3次咽下。中医认为，此动作可固肾健骨，而齿为骨之余，因此可坚固牙齿。现代医学认为，叩齿可促进口腔血液循环，维护口腔健康。

维护咀嚼功能，最重要的一点是及时修复缺失牙齿，治疗口腔疾病，这可以在最大程度上恢复口腔功能，避免咀嚼功能退化。龋齿、牙齿缺失、牙周炎、牙龈炎等老人常见口腔疾病影响咀嚼功能后，会使老年人生活质量下降。