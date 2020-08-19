警惕食品包装里的健康隐患

近日，“麦当劳等快餐包装中检出致癌物质”冲上热搜，引发议论。国外某环保组织发布的一份报告称，在麦当劳、汉堡王等主要快餐店的食品包装中，发现有毒物质全氟和多氟化合物（PFASs）。麦当劳和汉堡王均已回应：在中国使用的食品包装材料中没有添加PFASs，完全符合国家相关标准，请大家放心！PFASs是什么？为什么会出现在食品包装上？

PFASs是全氟和多氟化合物的简称，其家族有很多成员，比如全氟辛烷羧酸、全氟辛烷磺酸等。它们耐损耗、不容易沾污渍，而且不吸水、不吸油，因此在食品、化工、纺织品等领域应用广泛。已有的毒理研究表明，一定剂量的PFASs会对实验动物造成肝脏毒性、发育与生殖毒性、遗传和免疫毒性以及致癌性。在这次国外某环保组织测试的样本中，被检出PFASs的主要是油炸食品袋（薯条袋、鸡块袋）、甜品纸袋（饼干袋）、汉堡纸盒和沙拉纸碗。这些包装有防水防油的需求，也就给了PFAS出场的机会。不过，大家也不用担心，因为根据《GB 9685—2016 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》，我国目前没有批准PFASs，因此所有合规的包装材料都不会添加。也就是说，对我们而言，目前饮食中的PFASs风险并不大。然而，如果食品包装不合格，确实可能危害健康，日常生活中，尤其要警惕以下几种：

纸包装材料。造纸过程中，需要在纸浆中加入化学品如防渗剂、漂白剂、染色剂等，某些化学物质可能会迁移到食品中。此外，从纸制品中还可能溶出防霉剂或加工时使用的甲醛。包装食品不要用旧报纸、旧杂志等，应该选用专门的食品包装纸。

一次性餐具。为了耐高温，一次性餐具内部会用一层淋膜纸制成纸塑餐具。按规定，这层塑料膜应该选择标准聚乙烯，但一些厂商为了利益会使用工业用聚乙烯或者废塑料，给消费者带来健康隐患。水杯、保鲜盒、打包盒最好选择PP（聚丙烯）材料、标号为“5”的产品，它们是唯一可用于微波炉加热的塑料制品。如果需要将食物打包回家，首选标号为“5”，且注明可微波加热的餐盒。需要注意的是，有些包装盒的盒体由5号PP制造，盒盖由2号PE（聚乙烯）制造，不能把这类盒盖放入微波炉加热。

釉上彩陶瓷餐具、搪瓷餐具。陶瓷餐具常以釉彩装饰，制作方法分为釉上彩、釉下彩、釉中彩3种，其中釉上彩很容易导致有害金属铅、镉等溶出，一旦随食品进入人体，就有可能引起慢性中毒。搪瓷表面也有涂层，它包裹在金属器胚外面，用来增强金属制品抵抗酸碱腐蚀和氧化的能力。涂层的原理跟陶瓷有点类似。不合格的搪瓷容易发生瓷釉脱落，内部的金属失去了涂层的保护，金属材料就会重新变得易腐蚀易氧化。购买搪瓷制品时，要选有GB 4806.3-2016 标识的。最好选择接触食物部位为纯白色的产品，或釉下彩瓷器，这样能保证染料不会直接接触食品。搪瓷材料内部是金属，不能直接放入微波炉加热。陶瓷、搪瓷材料的硬度比较高，但如果表面的涂料脱落，不建议继续使用。出于延长使用寿命的目的，陶瓷和搪瓷材料需要避免用钢丝球刷洗。

PVC保鲜膜。PVC保鲜膜在制作过程中会使用大量增塑剂。因此，它被国家列为限制类别，不能直接包装肉食、熟食及油脂食品。但市场上用其包裹食品的现象很常见。保鲜膜以PE和PVDC（聚偏二氯乙烯）为首选。在微波炉里使用保鲜膜时应尽量避免食物和薄膜接触。

最后提醒大家，一定要去正规商家购买合格产品。