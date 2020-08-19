遏制“舌尖浪费”，“新招”如何尽快形成长效机制？

多地餐馆推出半份菜、小份菜，多人就餐时倡导“N-1”点餐，餐后倡导打包……近日，记者在湖北、上海、福建等多地走访发现，着力推动厉行节约、遏制“舌尖浪费”，部分行业协会、餐饮单位“新招”频出。新举措能否得到有效落实？哪些浪费现象易发多发？如何才能更好尽快构建长效机制？

厉行节约，多地发出新倡议、出“新招”

一份倡议书，近期在江城武汉广为传播。

这份由武汉餐饮业协会发出的倡议书中，明确提出——推行“N-1”点餐模式，即10位进餐客人点9个人的菜，不够再增加菜品，确保顾客在吃好的同时，从源头杜绝餐饮浪费；针对两、三位客人进餐，餐饮单位推出半份菜和小份菜，在节约的前提下，以满足消费者品种多样化的需求……

武汉餐饮业协会有关负责人透露，近期发出倡议，也是希望能够进一步巩固“光盘行动”的成果，切实培养节约习惯。

福州市餐饮烹饪行业协会8月12日也发出倡议书，倡导把好“点菜关”“收盘关”，厉行节约。在福州市聚春园酒店，记者看到，小份菜和拼盘菜成了桌上常客，点餐时，针对部分雷同菜品，服务员还会提醒顾客避免浪费。

记者在上海探访时发现，“节约粮食不浪费”的倡议，已在上海多个商圈展示。在上海世博源商圈，商场内醒目的位置均张贴了鼓励“光盘”的海报，而位于核心区域的大屏幕上，“节约粮食”“杜绝浪费”“珍惜粮食就是爱护劳动成果”等宣传内容同样醒目。

上海浦东新区文明创建处处长卢霞介绍，目前，当地也在跟第三方外卖平台合作。“我们希望这些外卖平台上的餐饮企业，能够为消费者在菜品分量上提供更多选择，比如半份、一份、一人半份、两人份等。”

浦东新区还与社会组织“食物银行”合作，通过“食物循环”等活动，推行节约理念。“我们在全区设置了25个食物循环点，推动超市、家庭、个人把过量食品投放到循环点，通过规范性流程和操作，把食物分享给有需要的人。”卢霞说。

部分浪费问题依旧多发频发

“舌尖上的浪费”问题，究竟有多严重？

“餐饮业平均食物浪费量约为每餐每人93克，浪费率约为12%。人均食物浪费量因城市、餐馆类型、就餐目的等因素的不同而存在显著差异。结合城市餐饮人数计算，中国城市餐饮每年食物浪费总量约为1700万吨。”这是中国科学院地理科学与资源研究所2015年对北京、上海、成都、拉萨195家餐饮机构3357桌消费者行为的调查。

“1700万吨被浪费的食物，相当于2015年全国粮食产量的3%。”中国科学院地理科学与资源研究所研究员成升魁说。

几年过去，餐桌上的浪费情况依然严重。“餐馆规模越大，食物浪费越严重，因为大型餐馆的商务聚会、朋友聚会、宴请活动比较多，在这些场合里，大家更注重面子，而不是肚子。”成升魁说。

8月17日中午，记者在一家正在举办婚宴的大型酒店走访时看到，客人们已经陆续离席，但餐桌上还有较多的剩余，有些菜剩余一半以上。

“过去，有时一家餐厅的剩菜，能养活一个猪场。”福州市餐饮烹饪行业协会会长黄履冰介绍，有人认为，菜吃光了，就意味着菜点少了，显得主人不够热情。“为了面子，10个人点18道菜甚至20多道菜是常见现象。”

部分自助餐厅和单位食堂也是浪费问题的“重灾区”。湖北咸宁市烹饪酒店行业协会有关负责人介绍，自助餐一般实行定额收费，有的客人在取餐时量较大，但又不能吃完，导致出现浪费问题。

“一元餐”是一些单位提供给员工的福利之一，单位给食堂承包方一定补贴，从而使员工用餐价格低至“一元”。但便宜的饭餐也让价格失去了其调控作用。一方面，员工在“不就是一元钱吗”的心理暗示下容易浪费；另一方面，由于可观的补贴，食堂承包方也没有成本意识和制止浪费的动力。

中小学食堂，浪费问题同样不容忽视。成升魁介绍，校园餐饮质量与学生浪费行为密切相关，食物种类选择太少、口味欠佳是主要问题。此外，对比盒饭、自助餐、组合套餐三种校园餐饮提供方式，盒饭的浪费最为严重。“而不良的饮食习惯和食育教育的缺失则是校园食物浪费的根源。”成升魁说。

从“口头”到“手头”，建立长效机制是关键

如何让“遏制浪费”不再停留在口号上，建立起“节约食物”的长效机制？

华东政法大学教授韩强认为，“餐厅需提供半份菜”等做法经充分探讨后可以法规的形式固定下来。“规范的主体对象很有讲究。对老百姓的用餐习惯，要倡导；针对餐饮服务企业，可以探索用强制性的规范措施。”

武汉餐饮业协会计划把相关倡议书的落实情况，纳入协会的相关评比工作之中。福州市餐饮烹饪行业协会会长黄履冰介绍，协会计划把禁止餐饮浪费作为硬性指标，列入福州市十佳餐馆和十佳名厨的评比中。

上海市有关部门表示，未来将着手建立关于餐饮浪费行为的举报投诉、专项检查等制度机制；指导推动相关部门、行业协会将“光盘行动”等要求纳入文明餐厅、放心餐厅、绿色餐厅评选指标体系，探索设立餐饮企业“红黑榜”名单。

厉行节约，培养节约粮食的社会氛围至关重要。卢霞认为，节约粮食的理念要从青少年抓起。“我们正在跟区教育部门沟通，未来在学生食堂提供更为合理的餐饮搭配，包括分量更精准的餐品。”（记者梁建强、杜康、胡洁菲、吴剑锋）