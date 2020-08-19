消费不等于浪费，在资源、环境约束日趋强化的当下，浪费行为将对经济的可持续发展造成巨大损害；反对浪费不仅与促进消费不矛盾，还会让消费动力更强、后劲更足

“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

连日来，各地各部门坚决贯彻落实总书记重要指示精神，迅速行动起来，杜绝“舌尖上的浪费”。比如，中央和国家机关工委倡议机关干部职工带头在单位落实餐饮节约的各项措施，积极投身节约型机关建设，把节约理念贯穿食堂就餐、公务活动就餐等各个方面。中国消费者协会发出倡议，呼吁广大消费者向餐饮浪费说“不”，争做绿色节约的监督员，同时呼吁广大餐饮企业完善烹饪量化标准，提升餐饮供给质量，为消费者按需配餐、按量点餐提供便利。中国饭店协会、中国烹饪协会等要求餐饮企业在点餐环节，对顾客履行提醒义务。不少直播平台也及时出台新规，加强对美食类直播内容的审核，推动形成浪费可耻、节约为荣的良好风尚。

对于这些行动，人们普遍叫好。同时也有一些人担心：在当前强调扩内需、促消费的背景下，反对浪费会不会抑制消费？这样的看法显然是错误的。

浪费与消费，一字之差，含义迥异。就拿浪费现象较为严重的餐饮领域来说，吃多少点多少、剩餐打包是消费，而过于注重“面子”、多点乱点就是浪费。食物浪费不仅仅意味着米面粮油本身的浪费，更意味着生产这些食物所投入的水、土地、能源以及其他生产资料的无效消耗。算算总账就可以知道，在资源、环境约束日趋强化的当下，浪费行为将对经济的可持续发展造成巨大损害，用浪费来进行所谓的“刺激消费”不仅是缘木求鱼，更是饮鸩止渴。

消费不等于浪费。反对浪费不是反对消费，也不会抑制消费。正常、适度、理性、逐步升级的消费，是社会文明进步的标志，也是经济社会健康发展的内生动力。扩大消费，为的是满足老百姓在衣食住行上的正常需求，而不是用“胡吃海喝”等浪费行为换来一些商家的“红红火火”；消费升级，是旅游休闲、文化娱乐、体育健身等正常消费的不断升级，而不是少数人过度挥霍、暴殄天物的畸形消费愈演愈烈。

反对浪费不仅与促进消费不矛盾，还会让消费动力更强、后劲更足。厉行节约、反对浪费，目的是通过反对浪费，让各种稀缺资源得到优化配置，为满足人民群众日益升级的消费需求留出空间、创造条件，以消费升级拉动经济增长也就有了更坚实的基础。

当前，在外部环境不稳定性不确定性明显增强的情况下，我们要厉行节约、反对浪费，推动释放消费的活力和潜能，带动经济持续健康发展，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 19 版）