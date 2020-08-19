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从高产到优质，全国主要农作物良种覆盖率达96%——

一粒种子的增收账

本报记者  郁静娴

2020年08月19日05:02 来源：人民网－人民日报

　　8月初，江苏睢宁县邱集镇王宇村稻虾养殖基地，绿油油的水稻随风摇曳，攒着劲儿拔节、孕穗。

　　“这可不是普通水稻，这是最新优质品种——万象优111。”种粮大户孙德标自豪地说，“过去种粮光盯产量，现在要讲质量喽。瞧，这水底下还养着小龙虾呢！”

　　种了大半辈子地，今年58岁的孙德标认准一个理儿：“好种子才出好稻米。”

　　“过去种常规稻，种子、化肥、农药，一亩投入1000多元，刨去开销，一亩地剩不下200元。”孙德标觉得，要想种好地，就得换个种法。

　　这么多年下来，老孙地里的稻种更新了四五轮，琢磨的就是精打细算，怎么最能赚钱。2012年，县里统一更新丰良优系品种，单产提高了三四百斤。前年，镇里引进中国水稻研究所的第三代优质香米，一斤卖到2.6元。

　　今年的新品种，更让孙德标信心十足：“这个品种抗倒伏，生育期短，特别适合稻虾共作。而且产出的籼稻味道好，煮起饭来嚼劲足，清香浓郁，口感、外观赶得上进口香米。”

　　孙德标的稻田其实也是虾塘。将水田四周挖出深沟养殖小龙虾，中间种植水稻，形成“虾稻共作”模式。稻田不施肥、不打农药，小龙虾在良好的生态环境里自由生长，产生的排泄物又能为水稻提供养分，形成良性循环。

　　孙德标算了笔账：水稻新品种抗病性好，一亩省100元农药钱；稻虾共作每亩节省100公斤复合肥；绿色稻谷质量好，一斤能贵2元；再加上小龙虾养殖，算下来一亩地能增收3000多元。

　　“市场需求优质品种，食味型稻米价格提升空间很大，一斤稻虾米能卖到10元以上。”邱集镇副镇长夏永说。今年，全镇共种了5万亩优质水稻，机械化推广和社会化服务为优质优价保驾护航。

　　农以种为先。一粒粒小小的种子的背后，凝聚着众多育种家的辛勤劳动。

　　“在水稻研究领域，培育一个新品种起码要经过8代繁殖。”中国水稻研究所研究员程式华介绍，水稻所地处浙江，中晚稻一年只能种一次，8年才达到稳定期；而海南四季温热，一年可多繁育一代。

　　为了缩短育种年限，育种工作者们年复一年，南来北往地奔波。平日里，风吹日晒、蚊叮虫咬更是寻常。夏季水田里高温闷湿，下一次田，一待就是几个小时，身上早已湿透。

　　滴滴汗水浇灌出一颗颗希望的种子：超级稻“湘两优900”、优质强筋小麦“泰科麦33”、超高产耐热害玉米“豫单132”……几十年来，以矮化育种、杂种优势利用等为代表，种子研发为农业带来革命性变化，推动了农业主导品种的更新换代，解决了老百姓的温饱问题，保障了国家粮食安全，推动了由“吃得饱”向“吃得好”转变。

　　“这些年，育种工作主要围绕国家战略需要、市场需求、农业生产方式转变和提升国际竞争力这四大需求，在保障粮食产量的基础上，更多在品质上下功夫，致力于研究出更加绿色、优质的品种。”程式华说。

　　从种子到种业，我国正加快向现代种业发展转型升级。目前，第三次农作物种质资源普查与收集行动正在全国全面实施。“农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源，是种业原始创新的物质基础。”农业农村部副部长张桃林说。

　　如今，我国粮食总产量已连续五年站稳1.3万亿斤的台阶。远缘杂交、基因工程等现代生物技术手段的应用，推动农作物品种完成7—9次更新换代，增产幅度均超过10%。目前，我国农作物自主品种占95%以上，良种覆盖率持续保持在96%以上，良种在增产中的贡献率达到45%以上。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月19日 02 版）

(责编：许心怡、崔元苑)


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