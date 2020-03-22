农业农村部：从肥料、农药、种子上解决湖北农业生产难点

人民网北京3月22日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱表示，从全国农资保障角度说，湖北既是重点，也是难点。近期，湖北农业农村部门采取了一系列措施，湖北农业生产在有序恢复。

谢焱介绍，为保障湖北农资方面的需求，在肥料方面，农业农村部会同工信部、全国供销总社，调剂70万吨化肥支持湖北肥料缺口；在农药方面，组织江苏、安徽、湖南等省份农药企业，向湖北进行“点对点”供应，将2520吨农药分别发送到湖北省各地县级农资门市部。包括春耕急需的油菜菌核病和小麦条锈病用药，缺口是800吨左右，农业农村部也组织了805吨相关用药，完全能够补充缺口。在种子方面，湖北中稻种子目前还有一定压力，农业农村部近期批准湖北动用378万公斤的国家救灾备荒种子，组织种业现有信用明星企业向湖北筹备了中稻种子货源2235万公斤，已经发送了1400多万公斤。

谢焱说，湖北农资企业复工复产率进程也加快，部分地市开通了农资运输绿色通道。截至目前，湖北77家重点农资企业复工复产率达77%，比3月11日通告发布前提高了44个百分点，1.5万家农资门店企业营业率达到了86%，提高了62个百分点。除武汉外，湖北农资市场供应快速恢复，湖北农业农村厅成立了应急配送专班，在全省实施农资点对点配送。

谢焱表示，目前湖北正在按照农时要求，有序推进农资供应工作。3月中旬，已经完成了早稻种子、育秧农资的准备，到3月20日，小麦的条锈病、油菜菌核病的用药已经全部到位。中稻种子的铺货也达到了80%，4月10日前能够完成中稻种子准备。总体上湖北农资供应在有序快速恢复。下一步，农业农村部将持续关注湖北农资供应需求和进展，加大支持力度，全力支持湖北的春耕农资的保供工作。