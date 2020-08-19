以长效机制遏制“舌尖上的浪费”

近日，习近平总书记对制止餐饮浪费作出重要指示，强调“要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。”推动全社会深入推进制止餐饮浪费工作，必须把制度挺在前面。如何以刚性的制度约束、严格的制度执行、长期的宣传引导，切实遏制餐饮浪费？本期大家谈选刊3篇来稿，与读者一起探讨。

——编 者

建章立制 抓常抓长

刘佳华

党的十八大以来，“舌尖上的浪费”现象有了很大改观，群众反映强烈的公款餐饮浪费行为得到有效遏制。但在一些地方，餐饮浪费行为时有反复，“没人管、管不住”的思想，“爱面子、讲排场”的心态，仍然禁而未绝。

制止餐饮浪费，不能“刮一阵风”，而要久久为功。自2013年中办国办印发《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以来，各地纷纷出台相关法规细则，从下调接待标准、降低宴会桌数等方面做出具体规定。进一步加强立法工作，强化刚性约束，才能为制止餐饮浪费提供强有力的法治基础，让制度要求内化为行为习惯。

制止餐饮浪费，不仅要“抓长”，还要“抓常”。在一些地方，个别干部钻制度“空子”，出现“躲起来吃”“一桌餐”等违规吃喝的新形式新现象。这提醒我们必须持续更新规章制度，填上制度漏洞，织密法治网络，才能切实管住公款餐饮和奢靡浪费。

制度约束 落细落实

丘勋锐

时至今日，在不少场合，仍有一些人无视节约提醒，在餐饮上铺张浪费。制止餐饮浪费行为，必须将制度的“手”、监督的“眼”统一起来。

法律的生命在于实施。广东珠海曾出台办法，对餐饮浪费行为最高可处以1万元的罚款；重庆也拟立法推行文明用餐，禁止浪费食物。制止餐饮浪费，必须将这些制度落细落实于日常工作中，让制度“动”起来、执行“硬”起来、惩戒“强”起来，形成良好的饮食习惯，实现法律效果与社会效果的统一。

提升制度执行力，强化监督检查是关键。一些制度之所以不能落实，往往是因为违规行为未被及时查处和惩戒。除了相关部门需要加强履职外，还需推动社会各方共同监督。让大家共同成为文明用餐的监督员，对公款餐饮浪费现象该曝光的曝光、该点名的点名，就会早日形成不想浪费、不能浪费、不敢浪费的风气。

宣传引导 入脑入心

燕 陆

“舌尖上的浪费”，既关系人民群众切身利益，也关乎党和国家长远发展。刹住餐饮浪费之风，离不开持之以恒的正面引导。

近年来，从“节约一粒粮”公益宣传，到爱粮节粮先进单位和示范家庭创建，再到大中小学“文明餐桌”主题实践活动，各地通过评先进、贴海报、曝光负面案例等方式，在全社会营造起厉行节约、拒绝浪费的浓厚氛围。加大宣传教育力度，要立足于让工作入脑入心。结合垃圾分类新要求，科普餐饮浪费危害；让城市居民体验农活，感受粮食来之不易；用短视频等形式，将宣传片做出新意……多一些接地气、入人心的传播，就能在润物无声中影响观念、弘扬正气。

整治浪费之风，党员干部应该率先垂范、做好表率。党员干部自觉遏制公款餐饮浪费等不良行为，带头践行勤俭节约的优秀传统，这样的行动是最好的引领，这样的榜样是最好的宣传。

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 05 版）