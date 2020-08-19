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杜绝“舌尖上的浪费” 家庭餐饮中我们能做些啥？

2020年08月19日04:55 来源：北京青年报

“杜绝餐饮浪费”可以说是最近这段时间的全社会热词之一了。习主席近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，这句人人从小就会背的古诗就一直提醒着我们要珍惜粮食。不过，随着人们物质生活水平的提高，不知不觉中我们却忘记了珍惜粮食的重要性。

仔细想想，在我们的日常生活的各个环节中，有多少付出举手之劳就能实现的节约行为，却被我们忽视了？明知吃不完，却要做一大堆；明明可以打包，却要剩下；明明可以妥善保存，却因为不注重保鲜手段而让食物坏掉……

其实，厉行节约、杜绝浪费没有那么难。我们普通人的日常生活中有哪些实用的节约方法呢？

吃多少买多少 冷冻食物宜分成小份储存

在购买食物前做好计划、列好清单；在超市和菜市场购物时，尽量减少冲动消费。比如，可以根据当天家庭的就餐人数确定购买的食材量，既保证新鲜又避免浪费；也可以留意家庭每个人的喜好，避免出现买了又没人吃的情况；另外，要根据不同食物的保鲜期长短做好统筹，保质期短的食物可以少买一些。

对于需要冷冻的食物，可以先分成小份再储存进冰箱。比如肉类，如果一次性买得比较多，可以切成小块，分别装袋冷冻储存，吃的时候取一袋就行，避免了大块冻肉每次做饭前的反复解冻，延长了肉类的保鲜期，减少食物浪费，也控制了食物的摄入量，实现合理膳食。

除了肉类，面条这类买来可以冷冻的食物也可以分成小包装进行保存，一次吃一份。

吃多少做多少 家庭饮食中尝试小份菜和分餐制

根据《中国居民膳食指南（2016）》的建议，每人保证每天摄入300-500g蔬菜；每天摄入谷薯类食物250-400g；每周吃鱼280-525g，畜禽肉280-525g，蛋类280-350g，平均每天摄入总量120-200g……

在家庭日常饮食中，我们就可以合理借鉴这些数据，将食物做成小份菜，多备几种，既可以实现食物多样化，保证营养摄入，又能减少浪费。

如果上班族工作比较忙，做到每顿饭精准计量食物的重量确实有困难，但不要紧，我们也可以从简单推行家庭内部的分餐制开始，每个人保证吃完自己的这份食物，长此以往，就可以对自己的饭量有更清晰的认识和控制，实现“吃多少做多少”。

其实，倡导合理膳食的意义不仅在于避免了食物的浪费，这种生活方式还能够让我们活得更健康，从膳食层面就大大减少了因为不合理饮食而造成的相关慢性病，打好全家健康基础，何乐而不为呢？

充分利用剩余饭菜 保存食物有妙招

实现节约，充分利用食物是必不可少的，只要加工、储藏食物得当，就能减少产生食物“垃圾”。家庭饮食中存在剩饭剩菜是在所难免的，全部扔掉也是另外一种形式的浪费，在保证食品安全的前提下，适当处理一下就能做出一顿美味佳肴。

不过，剩菜剩饭的储存也是有区别的。比如，吃不完的肉类要加盖冷藏保存，而叶类蔬菜则不提倡再储存了，最好一次性吃掉。在蔬菜中，根茎类蔬菜才适合再次加热。

需要注意的是，剩余的食物要用干净器皿盛放，并在短时间内尽快吃完，一定注意在安全卫生的前提下食用，即使保存在冰箱里也不要太久。

在外用餐常打包 点餐注意“量力而行”

在近期许多的媒体报道中可以看出，不少人的消费心理存在“爱面子”的成分，一不小心就点多了。有时候自己做东请客吃饭，觉得要多点菜以示热情大方，结果却造成了不必要的浪费。在外吃自助餐时，也有部分顾客抱着“宁浪费不吃亏”的消费心理，过度取餐，使得自助餐成了餐饮浪费的重灾区。这些心理可以理解，但如果这种行为过度，就必须警惕了。

在餐馆用餐时点菜要适量，不应摆阔气，乱点一通；如果饭菜实在吃不完，也要尽量打包带走。做到按需选取，人走桌净，剩菜打包，拒绝铺张，不讲排场。

在国民营养健康指导委员会办公室（国家卫生健康委食品司）指导下，中华预防医学会、中国营养学会、中国学生营养与健康促进会近期向全社会发出了倡议书，其中的内容除了以上提到的“按需选购，加工、储藏食物得当，减少产生食物‘垃圾’；促进合理膳食，落实‘光盘’行动，适量点餐等内容外，还提到了很重要的一点：推进食育，培育节约习惯。

倡议书中写道：加强对学生“浪费可耻、节约光荣”的引导和教育，培养学生从小养成不偏食、不挑食的习惯和勤俭节约的良好美德。一粥一饭，当思来之不易。小手拉大手，全家齐动员。

与身边亲友互相监督，培养家庭成员的“食育”理念，是一种会让人获益深远的意识。这一点，在我国的膳食“宝典”、《中国居民膳食指南（2016）》中也早就说明白了：杜绝浪费，兴新食尚。

节约粮食是一种时尚，是新的生活潮流。如果您是孩子家长，在日常生活中也要注意对孩子的“饮食教育”，言传身教培养他们节约粮食的好习惯。比如，日常要经常告诉孩子，吃饭要定量，不能贪多。在食物上给孩子一种观念：不要攀比，以节约为荣。

要知道，无论我们怎么富余，节约粮食永不过时。珍惜食物、反对浪费是一种美德，也是尊重劳动的体现，更是我们每个公民应尽的义务。（记者 雷若彤）

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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