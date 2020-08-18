国家卫健委：8月17日新增确诊病例22例 均为境外输入病例

人民网北京8月18日电（记者 崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，8月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，均为境外输入病例（上海14例，江苏3例，天津2例，陕西2例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者1464人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例213例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2322例，累计治愈出院病例2109例，无死亡病例。

截至8月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例595例（其中重症病例27例），累计治愈出院病例79642例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84871例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者807383人，尚在医学观察的密切接触者18473人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（境外输入16例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察12例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者356例（境外输入221例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5055例。其中，香港特别行政区4524例（出院3599例，死亡69例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区485例（出院450例，死亡7例）。