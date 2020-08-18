新生儿“腹泻便”未必就是消化不良

有些年轻的妈妈非常关注自己宝宝的大便，当看到出生一个月左右的宝宝大便颜色是金黄色的、质地均匀的才能放心。倘若看到宝宝大便是像蛋花汤那样的“腹泻便”，大便次数多起来，此时很多母亲就会担心起来。更有年轻母亲会说：“我用的是母乳哺育孩子的呀，母乳是最好的，怎么我的孩子也会消化不良呢？”

其实，对于宝宝出现这样的情况，年轻的母亲别惊慌失措，任何盲目给新生儿服用腹泻药或者急于反复上医院的做法是有失偏颇的。

用牛奶喂养的宝宝，大便白而且干燥且易成形，而用母乳喂养的孩子往往混有黏液，大便次数会比牛奶喂养的孩子多。这时如果有一位经验足的老人在一旁就会说这是很平常的事情，用不着担心。不过，新手妈妈们可能要着急了，遇到情况往往与别人家孩子比较。缺乏母乳哺育经验的年轻家长看到人家用牛奶喂养的孩子大便比自己家宝宝干燥并且成形，就认为宝宝是腹泻了。

实际上，用母乳喂养的孩子是不容易引起消化不良的，因为母乳是无菌的。母乳喂养随着乳汁的增多，宝宝吃奶的量也增加，当然排便的次数会多了起来，这是正常的事情。用一个简单的方法可以知道宝宝是否消化不良，年轻的妈妈只需要在家里用体重计称一下宝宝的体重，最好每隔5天称一次，如果每5天体重增加150克以上，就用不着担心宝宝是病理性腹泻了。但问题在于很多家庭并不一定备有体重计，即使有体重计，也不一定会给宝宝每隔5天称体重。

还有的年轻妈妈这样说：“我去医院儿科给宝宝看病的时候，儿科医生也认为宝宝是腹泻。”诚然，医生的话是带有权威性的，但是医生并非圣人，也有判断失误之时。当你带着沾有宝宝粪便的尿布述说孩子一天大便七八次时，有些年轻的未婚女性儿科医生或者已婚的男性儿科医生，没有给孩子换过尿布，平时也不关注孩子的大便，就有可能得出消化不良的结论。而当有经验的儿科医生，她仔细看过尿布上的粪便时，就会这样说：“别担心，这是母乳喂养的结果。”当然，有充裕时间的话，医生能给孩子称一下体重，那就更好了。

因此，当年轻的母亲在医院为孩子看病碰到医生只听诉说不看粪便就急于下结论的情况，就应该考虑一下医生的结论是否正确。有的家长给孩子服用了消化不良药，在医院注射了维生素B1，希望能够改变孩子消化不良的现象，但是仍然没有改善孩子大便的情况。这是因为无论是消化药还是维生素B1，在母乳喂养的情况下，都不可能给孩子带来成形的“理想便”。有的家长反复去医院在同一个医生处复诊，结果可想而知了。当孩子大一点的时候，母乳不充足加上牛奶，孩子大便成形，“消化不良”的情况好转，有的家长还误以为是药物的作用呢。所以，当你母乳喂养孩子时，看到孩子的粪便稀薄，千万不要立即下“消化不良”的结论。

文/邬时民