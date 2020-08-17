中国饭店协会倡议：制止餐饮浪费、倡导绿色消费

中国饭店协会13日发布《关于制止餐饮浪费、倡导绿色消费的倡议书》，号召饭店餐饮行业大力弘扬节约理念，制止餐饮浪费，倡导绿色消费。

倡议书提到，饭店餐饮业要通过张贴宣传标语、放置提示牌、菜单提醒以及公众号、小程序、直播等方式，积极营造文明用餐、节俭消费的良好氛围。饭店餐饮企业要推进餐饮节约、绿色发展常态化，通过小份菜和套餐开发、提供公筷公勺、分餐制服务等养成健康用餐方式。在订餐、点餐、加餐等环节，及时提醒顾客理性消费，并在餐后主动提供打包服务。

倡议书指出，要发展绿色宴席，饭店餐饮企业在提供宴席服务时，要科学设计菜单或套餐，合理安排宴席流程和餐台数量，引导顾客理性消费。鼓励自助餐企业采取奖惩措施，提醒顾客按需、少量、多次取餐，增强顾客节约消费的主动性。

倡议书表示，饭店餐饮企业应进一步加强精细化、数字化、科技化管理，通过数字化管理合理采购，降低损耗和存货；鼓励中央厨房等集中初加工配送形式，减少原材料浪费；加强基地建设，提升食材质量，减少前端食物浪费。同时，总结典型经验，树立绿色发展典范。（记者王雨萧）