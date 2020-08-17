国家卫健委：8月16日新增确诊病例22例 均为境外输入病例

人民网北京8月17日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委官网消息，8月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，均为境外输入病例（广东8例，云南4例，上海3例，陕西3例，四川2例，福建1例，山东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者1517人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例202例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2300例，累计治愈出院病例2098例，无死亡病例。

截至8月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例612例（其中重症病例30例），累计治愈出院病例79603例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84849例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者806649人，尚在医学观察的密切接触者19207人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者37例（境外输入36例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察4例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者351例（境外输入209例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5010例。其中，香港特别行政区4480例（出院3549例，死亡69例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区484例（出院450例，死亡7例）。