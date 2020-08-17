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全球报告新冠肺炎确诊病例超两千一百万例——

世卫组织呼吁做好持久抗疫准备

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年08月17日08:22 来源：人民网－人民日报

　　世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间8月15日10时（北京时间16时），全球报告新冠肺炎确诊病例超2100万例，全球报告死亡病例超75万例。近来全球每日新增确诊病例都在20万例以上，表明全球范围内疫情仍在持续蔓延。世卫组织呼吁各国采取综合防控措施，做好持久应对准备。

　　从区域看，近来新增病例主要来自美洲和南亚地区。美洲地区仍然是受疫情影响最严重的区域，新冠肺炎累计确诊病例超1127万例，死亡病例超41万例。过去一周，美洲地区报告的新增确诊病例和新增死亡病例都占全球的一半以上。从国家来看，美国、巴西和印度是近来每日新增病例最多和全球确诊病例最多的国家。欧洲多个国家因放松社交限制措施，疫情出现反弹。

　　世卫组织日前宣布，新冠肺炎疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织总干事谭德塞表示，疫情是“百年一遇”的公共健康危机，可能将持续很长时间，国际社会需要做好持久防控的准备。

　　世卫组织表示，包括中国在内的多个国家成功遏制疫情，为其他国家和地区提供了疫情防控经验。在欧洲，法国、比利时、爱尔兰等多个国家对佩戴口罩出台了更详细、严格的规定。非洲国家7月疫情加速传播，各国积极防控之下，目前新增病例呈下降趋势。此外，新冠疫苗研发等方面也取得了进展。目前全球共有167种疫苗处于试验阶段，其中28种已进入临床试验阶段，包括3种来自中国的疫苗进入三期临床试验。

　　对于公共卫生体系脆弱的国家来说，疫情防控面临诸多挑战。以清洁用水为例，世卫组织与联合国儿童基金会8月12日发布的一份报告显示，全球有约8.18亿在校学生缺少清洁设施，其中约2.95亿来自撒哈拉以南非洲。在最不发达国家，70%的学校缺少基本清洁设施，这增加了新冠肺炎及其他传染病蔓延的风险。此外，全球疫情防控需要持续资金投入，据世卫组织估算，仅实现人人获得新冠疫苗目标一项，就需约1000亿美元资金。

　　疫情不仅给各国公共卫生体系带来巨大压力，也对社会、经济、政治等各方面产生重大影响。世卫组织表示，应对疫情需要保持警惕和耐心。“抗疫成功的希望仍然存在，关键是领导人必须加紧采取行动，民众需要遵守新的防控措施。”谭德塞强调。

　　（本报布鲁塞尔8月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 03 版）

(责编：许心怡、崔元苑)


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