广东排查全省盒马鲜生门店及关联企业

广东陆丰近日发现1例新冠肺炎确诊病例，患者为深圳盒马鲜生水贝店品牌推销员。广东省市场监督管理局局长麦教猛16日表示，广东省农贸市场疫情防控工作专班立即组织各相关地市第一时间对全省36家盒马鲜生门店、12家关联仓库和加工企业，共计48家（其中广州17家、深圳24家、佛山2家、东莞5家）单位开展排查。

在广东省人民政府新闻办公室16日举行的新闻发布会上，麦教猛介绍，广东全面组织对辖区内的盒马鲜生门店、仓库和加工企业开展核酸抽样检测，检测范围覆盖从业人员、产品和场所环境，特别突出进口冷冻肉和水产品的检测。同时，现场检查企业疫情防控工作的落实情况。

截至16日8时，广东省共采集样本9989份，其中人员6645份、环境1770份、产品1574份，已出结果9713份，除深圳盒马鲜生水贝店的2名人员样本为阳性外，其余均为阴性。

麦教猛表示，广东在8月12日已经上线进口冷冻肉制品和水产品的溯源管理信息系统，将有效提高全省追踪溯源的效能。（据新华社）