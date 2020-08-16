青少年脊柱畸形发病率逐年提高 专家呼呼扩大筛查面

脊柱是人的第二条生命线，脊柱侧弯已成为继肥胖症、近视后，我国儿童青少年健康面临的第三大“杀手”。为了推动全社会关注青少年脊柱健康，8月14日，包括北京协和医院骨科主任仉建国、中国人民解放军总医院第一医学中心脊柱科主任王征、北京大学第三医院骨科主任李危石等多位临床专家共同呼吁，全社会要重视青少年脊柱健康，要扩大筛查面，加大对青少年脊柱疾病的预防和早期干预，将青少年脊柱健康检查纳入国家学生体质健康标准考核内容，作为中小学生体质健康数据上报教育部，以推动学校、社会、家长和学生对青少年脊柱健康的高度重视。

中国健康促进基金会脊柱畸形专项基金专家委员会主任，北京协和医院骨科主任仉建国表示：现阶段青少年长期静坐低头学习、背过重的书包、长时间使用电脑和手机，大量青少年出现了脊柱形态异常和功能不良。其实，早期轻度的脊柱侧弯可以通过目测、手摸等及时发现。20度以下的侧弯，通过姿势纠正、体操矫形、支具等物理治疗基本可以控制，并有一定程度的逆转，但早期筛查尚未纳入儿童青少年体检常规项目，很多患者通常在病情较重、影响生活学习，甚至引起并发症时才被发现，被迫采用费用高、创伤性较大的手术治疗。

中国人民解放军总医院第一医学中心脊柱科主任、中国健康促进基金会脊柱畸形专项基金专家委员会副主任委员王征指出，今年两会期间，就有代表就建议把脊柱健康检查纳入全国中小学生体检筛查项目，把儿童青少年脊柱健康工作纳入疾控部门、社区卫生医疗机构的公共卫生日常工作。希望要通过各种渠道，加强公众对预防和治疗青少年脊柱疾病重要性的认知，同时也推动社会公益团队和个人能为贫困患者提供可及的治疗。

国家卫生健康委干部培训中心党委书记蔡建华指出，我国青少年脊柱健康筛查还不普遍，即使筛查，也只筛查脊柱侧弯，对脊柱形态异常没有进行筛查。这一普及性不足的情况，造成对我国各地区青少年脊柱健康状况的情况掌握不多，也无法为政府公共卫生决策提供科学依据和数据支持。

据悉，自8月起，来自北京协和医院骨科、中国人民解放军总医院第一医学中心脊柱科和北京大学第三医院骨科等的专家团队将利用非工作时间开展“科普教育、校园筛查、康复救治、跟踪随访”等活动，走进校区，进行线上线下科普教育，对学生进行脊柱侧弯筛查，并对疑似阳性的学生给出进一步检查和治疗的建议，以早发现、早诊断、早治疗为手段，降低脊柱侧弯危害。