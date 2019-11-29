衣领口总歪，查查脊柱侧弯

受访专家：北京协和医院骨科主任医师 翁习生

从背面看，正常人的脊柱是一条直线。脊柱侧弯是指孩子的脊柱在发育过程中呈现“C”形或“S”形的弯曲，听上去很陌生，但其实并不罕见。流行病学一项调查显示，我国5~15岁孩子脊柱侧弯的发病率为2.4%左右。8岁以前，男女发病率比为1:2，8岁以后则为1:8。北京协和医院骨科主任医师翁习生说，脊柱侧弯是对儿童生长发育有较大影响的骨科疾病，严重的脊柱侧弯会压迫胸腔和腹腔内的器官，甚至影响心肺功能、消化功能，出现呼吸困难、进食困难等问题，有些儿童还会因外观改变影响到心理发育，产生自卑心理。

临床上，较为常见的脊柱侧弯有特发性脊柱侧弯与先天性脊柱侧弯，其中，80%的脊柱侧弯是特发性的，其发病原因尚不明确，可能与遗传、基因等有关。在这类患者中，近90%都是10~15岁的青春期女生，因此有专家猜测其发病可能与女性激素水平有关。而坐姿、站姿、负重等外因虽然不是导致脊柱侧弯的直接诱因，但从预防角度，也应避免孩子养成长期坐姿不正、肩背部负重不平衡等不良习惯。

通常来讲，小儿脊柱侧弯不会随年龄增长而自愈，只会维持现状或持续加重。因此，脊柱侧弯患儿一定要早发现早治疗。翁习生说，虽然两肩不等高并不一定就是脊柱侧弯，但衣服领口总歪、女孩双乳发育不对称、后背一侧隆起、走路骨盆倾斜等都可以作为早期提示信号。因此，家长日常生活中要多留心。临床上，对于轻度特发性脊柱侧弯的患儿，部分早期患者可以通过佩戴支具的方式达到矫形效果；但对于重度或大龄患儿，只能选择手术治疗。有的患儿虽查出脊柱侧弯，但由于不是很严重，家长就想等放假或不忙了再治疗。实际上，青春期是人的第二个生长高峰，脊柱生长较快，导致轻微的脊柱侧弯也可在短时间内迅速进展，此时再想纠正，风险性会增加。另外，孕妇在怀孕期间应合理搭配膳食，避免蛋白质摄入不足或食用过多肉类、巧克力等酸性食物，做好孕检，降低胚胎发育过程中形成的先天性脊柱侧弯的发生率。

此外，有些孩子是由于歪头写作业等不良生活习惯导致的姿势性脊柱侧弯，这种由外因引起的侧弯程度一般较轻，不会持续加重，加以注意就能在一定程度上恢复。家长可以督促孩子进行形体训练和背部肌肉训练来改善，如游泳、引体向上或单杠运动等。平时生活中建议小朋友背双肩背包，注意坐姿、站姿、不要过度负重等。（记者 江 越）