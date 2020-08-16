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大连湾街道调整为低风险地区 全市中高风险地区清零

2020年08月16日11:47 来源：人民网-辽宁频道

　　8月16日上午，大连市人民政府新闻办公室举行大连市新冠肺炎疫情防控工作第四十二次新闻发布。

　　发布会上市卫健委副主任赵连通报：截至8月15日24时，无新增本地确诊病例，新增出院病例4例；累计确诊病例92例，住院病例29例。无新增本地无症状感染者，新增无症状感染者出院1例。正在实施医学观察的本地无症状感染者4例。至此，我市累计63个确诊病例和22个无症状感染者共计85个患者出院。

　　赵连表示，全市进行了全员核酸检测排查，对中风险地区进行了三轮核酸检测排査，对高风险地区进行了四轮核酸检测排查，排查结果显示，我市“7.22”疫情得到快速有效控制。截至8月15日24时，大连市已连续14日无新增社区发现确诊病例。经征求国家和省疾控专家意见，报请省指挥部批准同意，市指挥部研究决定，依次将西岗区香炉礁街道工人村社区、金普新区站前街道盛滨社区、站前街道杨家村、先进街道桃园社区由中风险地区调整为低风险地区，大连湾街道于8月15日24时调整为低风险地区。至此，全市中高风险地区全部降为低风险地区。

(责编：许晓华、李轶群)


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