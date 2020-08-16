有的病例为何第三次核酸检测才呈阳性

在乌鲁木齐市此轮疫情中，有的病例前两次核酸检测结果均为阴性，第三次才呈阳性，并被诊断为确诊病例。8月14日，乌鲁木齐市疾病预防控制中心副主任文国新对此做了解释。

文国新分析说，一方面，这种情况说明此次乌鲁木齐疫情的复杂性，这次疫情传播速度快，在第一个14天内，确诊病例和无症状感染者人数增加较快；同时，轻症患者和无症状感染者多，部分病人的排毒比较晚，这都给防控工作带来了更大的难度。“新冠病毒的潜伏期通常在3天至7天，这是指大多数人在感染病毒后3天至7天内会发病，还有一些人少于3天，有些人多于7天，但基本都在14天潜伏期内，需要反复检测才能发现。”文国新说。

另一方面，核酸检测结果受多种因素影响。核酸检测阳性，表示采样部位有病毒核酸，反映处在感染状况。连续两次核酸检测都是阴性，主要是两个原因。一是新冠病毒感染后，病毒主要在肺部，产生的炎症堵塞了肺部气道，病毒排不出来，鼻咽部病毒很少，难以采集到病毒。二是病情变化和采样的时机问题，患者病情进展快慢不同，采样时机及时间间隔也会影响到检测结果，造成假阴性。同时，核酸检测结果也与采样操作水平、标本试剂相关。

根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版修正版）》，解读核酸检测结果，不能仅仅依靠实验室结果，一定要结合流行病学史和临床表现等进行综合判断。如果有明确的流行病学暴露史，又有临床症状，一次或者两次核酸检测阴性，不能简单地判定未感染，可能是假阴性，需要重复采样检测。如果没有去过新冠肺炎流行的高风险地区，排除与感染者有接触史的，并且没有发热、咽痛等临床症状表现，核酸检测结果为阴性，就没有必要担心是假阴性。