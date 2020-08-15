热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

董关鹏：新闻发布制度成为人民直面疫情的刚需

2020年08月15日23:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月15日电 (李轶群) 今天下午，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在京举行。在“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节，全国新冠肺炎处置专家组成员、中央赴湖北指导组新闻发布专家董关鹏表示，17年前的非典催化了新闻发布制度，这次新冠疫情，再一次为中国新闻发布制度立下一个非常重要的里程碑，新闻发布成为人民直面疫情的刚需。

全国新冠肺炎处置专家组成员、中央赴湖北指导组新闻发布专家董关鹏在“人民爱医行动”年度大会圆桌论坛环节发言

董关鹏表示，健康传播是新闻传播学界在过去17年里最关心的领域之一，17年前的非典让健康传播和新闻传播走到一起，但那时卫生界还在摸索。随着互联网的发展，新闻发布成为了人民的刚需。这次疫情期间不间断的召开新闻发布会，将疫情透明、快速的传播给广大人民群众。

谈及在前方战疫的感受，董关鹏谈到，医护工作者们特别伟大，他们既要做好自己手术室工作、ICU工作，还要时不时接受新闻发布工作者的采访。

“我们是新闻界和健康界的桥梁，作为传播专家，我们也是传播者和公众的桥梁。”董关鹏表示，再有三天就是中国医师节了，希望大家不要只在这一天才想起医护工作者的伟大，向他们致敬最好的办法，就是给以他们信赖。

(责编：李轶群、乔业琼)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn