董关鹏：新闻发布制度成为人民直面疫情的刚需

人民网北京8月15日电 (李轶群) 今天下午，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在京举行。在“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节，全国新冠肺炎处置专家组成员、中央赴湖北指导组新闻发布专家董关鹏表示，17年前的非典催化了新闻发布制度，这次新冠疫情，再一次为中国新闻发布制度立下一个非常重要的里程碑，新闻发布成为人民直面疫情的刚需。

全国新冠肺炎处置专家组成员、中央赴湖北指导组新闻发布专家董关鹏在“人民爱医行动”年度大会圆桌论坛环节发言

董关鹏表示，健康传播是新闻传播学界在过去17年里最关心的领域之一，17年前的非典让健康传播和新闻传播走到一起，但那时卫生界还在摸索。随着互联网的发展，新闻发布成为了人民的刚需。这次疫情期间不间断的召开新闻发布会，将疫情透明、快速的传播给广大人民群众。

谈及在前方战疫的感受，董关鹏谈到，医护工作者们特别伟大，他们既要做好自己手术室工作、ICU工作，还要时不时接受新闻发布工作者的采访。

“我们是新闻界和健康界的桥梁，作为传播专家，我们也是传播者和公众的桥梁。”董关鹏表示，再有三天就是中国医师节了，希望大家不要只在这一天才想起医护工作者的伟大，向他们致敬最好的办法，就是给以他们信赖。