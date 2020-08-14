成语里的中医：高枕无忧

齐国公子孟尝君，手下门客三千。有一次他派一个叫冯谖的门客去自己的封地讨债，结果冯谖去了之后不仅没有讨债，反而把借债人的借据都给烧了，回来复命说是为您买来了“义”，也就是收买人心的意思。

后来孟尝君失宠，回到封地，得到百姓拥戴，很高兴。这时，冯谖说道，狡兔三窟，您在封地站稳了脚跟，只能算得到了一窟，还不能高枕而卧——这是高枕无忧这个成语的前身。

高枕而卧，在先秦时期应该已经是一个常用词了。上面的故事出自《战国策·齐策》，在同书《魏策》中也有“大王高枕而卧，国必无忧矣”的说法。

后世的实际运用中，“高枕无忧”还有“高枕无虞”“高枕无事”“高枕安卧”等变体，都是一个意思。

这个成语按照字面理解是说睡觉时，枕头越高，睡得越香。确实如此吗？我们今天知道，肯定不是这样。但古人也不傻，谁也不会把枕头垫到躺不下的高度。这里有个量化的指标，就是民间常说的“长寿三寸，无忧四寸”——想要长寿无忧，枕头高度得在三四寸才行，大概9到13厘米的样子。您可以试试，能不能做到无忧不敢说，但起码不会硌得慌。

中医在睡觉上很有讲究，尤其在枕头的设计上，借用一些草药具有的芳香开窍、清热除烦、养血安神等作用，发明出独具特色的药枕来，如菊花枕、决明枕、绿豆枕等。李时珍《本草纲目》中论说绿豆枕：“绿豆甘寒无毒，作枕明目，治头风、头痛。”

古代士大夫阶层对药枕的作用也很推崇。陆游写诗说：“采得黄花作枕囊，曲屏深幌闷幽香。唤回四十三年梦，灯暗无人说断肠。”看，菊花枕能让陆游梦回年少时光。

黄庭坚《种决明》诗云：“枕囊代曲肱，甘寝听芬苾。老眼愿力余，读书真成癖。”决明枕可以帮助老眼昏花的黄庭坚增强读书的精力，真是厉害。

今天我们去商场看床上用品，枕头的设计更是推陈出新，什么乳胶枕、海绵枕、木棉枕，不一而足，都在宣示这样的道理：枕头的高低和质地对人的睡眠质量确实有不小的影响。那么，人人都爱用有助睡眠的枕头吗？也不尽然。

司马光给自己设计了一套卧具，把硬邦邦的圆木枕头放在硬邦邦的木板床上，睡觉时稍微动一下，枕头就滚跑了，头磕在木板床上，“咚咚”两声，准醒。司马光管这枕头叫“警枕”，为的是少睡觉，多看书。