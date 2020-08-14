法国发现哮喘不会加重新冠肺炎病情

法国巴黎公立医院集团（AP-HP）和巴黎—萨克雷大学的研究人员，针对因新冠肺炎而住院的患者进行研究表明，哮喘患者感染新冠肺炎后并没有病症加重的风险。这项研究结果于近日发表在《欧洲呼吸杂志》期刊上。

呼吸道病毒感染（鼻病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒等）是导致哮喘加重的主要原因，也可能与哮喘病人的急性发作有关。哮喘病人也容易感染呼吸道病毒。在新冠病毒出现之前，2018年发表的一篇综述中提出，哮喘症状加重时，呼吸道标本中冠状病毒的检出率从儿童的8.4%到成人的20.8%不等。这使得该病毒成为成人中仅次于鼻病毒的第二大常见病毒。

而以严重肺炎为特征的突发性新冠肺炎大流行，使人们担忧哮喘患者感染新冠病毒的风险提高，同时伴有严重肺部疾病或哮喘病情的加重。然而奇怪的是，无论在中国、意大利还是美国，关于新冠肺炎最初的一些发表文章中，哮喘患者患新冠肺炎的比例似乎并不高。

此次，研究人员针对比塞特医院2020年春季因新冠肺炎住院的哮喘患者展开了临床特征及病情发展的观察研究。在3月15日至4月15日期间住院的768名患者中，有37人（4.8%）为哮喘患者，这一比例与法国同龄普通人群大致相似。这表明受新冠病毒感染的重症肺病住院患者中，哮喘患者的比例并不高；与普通人群相比，哮喘患者感染新冠肺炎的死亡率并没有增加。

这些患者在入院时都没有出现严重的哮喘发作情况，因此并没有为其采取特殊的治疗措施。住院期间，也并没有采取特殊的手段治疗哮喘症状。研究人员还指出，受新冠病毒感染的哮喘患者，在持续接受哮喘治疗的过程中，并没有出现不良反应。

研究人员下一步打算验证治疗哮喘的药物是否对新冠肺炎有效。（记者李宏策）