别被食品包装上的“零添加”忽悠了

“食品越是保持原汁原味纯天然就越安全健康”，这是现在不少人的想法。当人们在超市选购食品时，“不添加”“零添加”往往成为选择标准。不过，近期国家市场监督管理总局发布《食品标识监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征集意见。《办法》明确规定，食品中不能使用“不添加”“零添加”等标识。这是为什么呢？

“食品添加剂是调味、保质的需要，现代食品生产加工离不开食品添加剂，真正‘零添加’的食品几乎不存在，所谓‘零添加’只是商家宣传的伎俩。”天津科技大学食品工程与生物技术学院副教授王浩表示。

因此，一旦不得标注“零添加”等规定正式通过，将有利于规范食品标识标注，大大限制部分商家用“零添加”忽悠消费者的操作；有利于加强食品标识监督管理，保障消费者的知情权、选择权；有利于引导消费者正确认识食品添加剂，保护消费者和食品生产经营者合法权益。

现代食品生产加工离不开添加剂

随着生活水平的提高，消费者对吃的标准也越来越高，很多人一看到食品说明书上一串串不认识的化学名词就心慌，担心食品中添加剂的不规范使用会带来安全问题，甚至到了谈“添加”色变的地步。而一旦出现食品安全问题，添加剂往往就成了“背锅侠”。

“食品添加剂是食品工业中研发最活跃、发展和提高最快的部分之一。它是为改善食品色、香、味等品质，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。”王浩表示，“食品添加剂大大促进了食品工业的发展，只有使用食品添加剂才能延长食品的贮藏期，保证食品安全，为人们提供更加美味和营养的食品，满足人们不同的需求。食品添加剂是现代食品工业发展的产物，没有食品添加剂就没有现代食品工业。因此食品添加剂也被誉为现代食品工业的灵魂。”

“进入食品工业化后，经过企业加工的预包装食品，想找到不含食品添加剂的食品还是挺难的。”王浩说，有些人觉得自己在家炒菜做饭是不是就能远离添加剂了，其实炒菜做饭使用的各种调料也不乏添加剂的身影，比如酱油含有焦糖色、山梨酸钾、苯甲酸钠等食品添加剂，食盐中加的抗结剂、食用油中加入的抗氧化剂等都是食品添加剂。这就是为什么如今食用油放久了也没有“哈喇味”，食盐在夏天也不容易结块的原因。

“还有人购买食品的时候会比较配料表，觉得食品添加剂种类少的食品比添加剂多的食品更健康。”对此王浩强调，“只要是合法、适量使用食品添加剂，其加入的种类多少并不影响食品的质量和安全。”

写了“零添加”也不一定没有添加剂

“如果是未添加不合法的添加剂，那就像咸鸭蛋包装上写着‘未添加苏丹红’一样，它本就不应该出现在产品里，更不应该出现在包装上，因为产品里不含非法添加剂是厂家的责任与义务。”王浩分析，而如果“零添加”指的是未添加合法的添加剂，这种情况就更有意思了，国家本来规定可以添加的添加剂，产品上却大写加粗标明未添加，就会对消费者造成误解，认为这些添加剂有害。

“此外，还有部分商家标识并不会说是未添加什么具体物质，只是笼统地说未添加，让人以为这是没有任何添加剂的食品。”王浩说，比如一些本身就不需要添加防腐剂的食品，因为它们没有让腐败微生物“生儿育女”的环境，像蜂蜜（高糖）、方便面饼（干燥）、腌渍食品（高盐）等。虽然这些食物可能没有防腐剂这种食品添加剂，但是会含有其他食品添加剂，这都会对消费者造成误导。

王浩指出，真正的问题是，有的食品包装遮遮掩掩，尽管醒目标注了“零添加”“不添加”，而实质上却添加了。也就是说，所谓“零添加”“不添加”成为商家宣传的伎俩，不仅损害消费者知情权，而且扰乱食品市场竞争秩序。因此禁止食品生产经营企业在食品外包装标注“不添加”“零添加”，不仅有助于规范和约束企业的生产和经营行为，还能充分保障消费者的知情权。

“零添加”不意味着更健康、更安全

“其实即便真的‘零添加’，也不等于一定安全、健康、营养。”王浩解释，比如食品防腐剂是食品添加剂中的一大类，用来防止或延缓食品腐败变质，延长食品保鲜期和储存期。有一些蛋白含量比较高的食品，必须要添加防腐剂来保证产品质量安全，否则更容易腐败变质。因此在适合的范围添加防腐剂，其实是对消费者食品安全的保障。

“有时候适量的食品添加剂，反而可以减少和消除食品制作过程中有害物的产出。”王浩举例说，在腌制食物时，适量添加抗坏血酸，也就是我们俗称的维生素C，可以有效降低致癌的亚硝酸盐的含量。

“还比如很多人爱吃的风干腌制肉类、发酵类食物、豆制品，在制作过程中，易产生能释放剧毒毒素的肉毒杆菌，极少量就能使神经麻痹，进而引起呼吸衰竭，造成死亡。”王浩表示，而这类食品在食品工业化生产中，有专业技术人员负责控制添加剂的用法和用量，生产也有标准流程，以减少有害物质的产生。在生产过程中和进入市场前，还要根据国家标准，对产品进行质量检测。

“规范使用食品添加剂，本来就有保障安全的作用，‘零添加’并不会在安全性上有更多优势。”王浩说。