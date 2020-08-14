国家卫健委：8月13日新增确诊病例30例 其中本土病例8例

人民网北京8月14日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中境外输入病例22例（上海16例，陕西5例，四川1例），本土病例8例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例64例，解除医学观察的密切接触者1567人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例174例（其中重症病例1例），现有疑似病例5例。累计确诊病例2249例，累计治愈出院病例2075例，无死亡病例。

情况显示，截至8月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例690例（其中重症病例39例），累计治愈出院病例79462例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84786例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者804180人，尚在医学观察的密切接触者21456人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者28例（境外输入24例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察14例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者309例（境外输入167例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4839例。其中，香港特别行政区4312例（出院3295例，死亡66例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区481例（出院450例，死亡7例）。