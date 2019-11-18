嘴下留情 爱我就别亲亲我

立冬过后，西北大学附属医院·西安市第三医院儿科门诊最近一把鼻涕一把泪的孩子不在少数。专家提醒，有些孩子看着像感冒了，其实是感染了一种“特别”的病毒：EB病毒(俗称“亲吻病”)。

EB病毒是一种疱疹病毒，极具传播性，可通过飞沫、唾液和输血传播，所以在人群中普遍易感染。数据显示，95％以上的成人携带EB病毒，90％以上的3～5岁幼儿曾感染过EB病毒。EB病毒酷爱“潜伏”，但大部分时候它就安静地呆在人体B淋巴细胞内，不会出来“作怪”，也没有明显的症状。一旦人体免疫力低下，EB病毒就会被激活，并大量增殖，导致疾病的发生。

“亲吻病”在医学上叫传染性单核细胞增多症，由EB病毒感染引起。部分家长或长辈喜欢亲吻孩子，有些甚至喜欢用口对口喂食，这样都可能将成人体内的EB病毒传染给孩子。当孩子免疫力降低时，感染的EB病毒就会导致亲吻病的发生。大部分情况下，“亲吻病”经过规范治疗，预后都很好，但也有部分人会发生并发症，影响肝脏、心脏等器官功能，因此不可掉以轻心。

如果宝宝有以下症状，请家长们提高警惕：第一，体温一般在39℃左右，吃退烧药也没用。发热持续1周左右，并伴有眼睑浮肿，有些儿童可持续发烧10余天。第二，咽喉痛、扁桃体红肿、淋巴结肿大、眼睑浮肿、喉咙有化脓性白斑。肿大的淋巴结部位主要在双侧颈部，—般在数天、数周逐渐缩小、消退。第三，大约10％的患儿可出现皮疹，部分患儿可能伴有呕吐。第四，大约20％的患儿可能出现肝脏肿大，肝区压痛，比较类似肝炎的症状。

最后提醒各位宝妈宝爸，宝宝很可爱，但是千万要“嘴下留情”，一旦出现上述症状，请尽早就医。