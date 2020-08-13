西部医院如何提升综合实力?院长对话揭晓答案

提升医院的综合实力成为考验医院管理者智慧与能力的“试金石”。各级医院如何在新的时代引擎下可持续发展?如何提升医疗服务质量?7月29日18:00-19:30，新疆喀什地区第一人民医院院长林天歆、青海省第五人民医院(青海省肿瘤医院)副院长李国权、玉林市第一人民医院副院长严浩林、遵义医科大学第二附属医院副院长马虎4位院长做客人民日报健康客户端直播间，共同研讨新时代如何提升医院综合实力创新引擎，238万网友在线观看本次直播。

多举措提升医院学科建设

在2006年的时候，喀什地区第一人民医院还只有500张病床，而现在是2500张，在地州级里稳居第一，这样的成绩离不开在医院学科建设方面多种独有的举措。

新疆喀什地区第一人民医院院长林天歆表示，“我们医院实行“院包科”，比如广东省人民医院心血管非常强，每年要派出援疆专家来支持新疆的心血管外科，现在这里的心血管外科手术一年做了300多台，这个水平在全疆是第三。长期的“院包科”提高了整个学科的水平，达到精准的帮扶目标。”此外还有院包学科群、专家工作室等举措，通过发达地区优势医疗资源来对新疆的科室进行帮扶、把关，提高整个学科水平。

说到学科建设，青海省第五人民医院(青海省肿瘤医院)则通过“科研+教学 ”的模式，通过提高医生技能的同时带动整个学科的发展。“在科研方面，我们设立了青年基金、博士启动基金，在院级层面建立了重点科研的项目，整体基本上涵盖了所有的专业技术人员。”李院长讲到，“除了科研，我们也重视教学，院内有52%以下的员工是30岁以下的，所以院内的教学非常重要，它也是我们提高医疗质量，加强学科建设，保证患者安全的关键所在。因此我们院从去年启动了临床技能中心的建设，以技能中心为载体，来进行员工的培训。”

对于教学，同是西部地区的玉林市第一人民医院严浩林院长介绍，玉林做教学已经20多年，广西职业医师技能考试的基地，全广西5家，玉林市第一人民医院就是其中1家。从15年成为国家规培基地以后，5年来该院的平均助规培职业的考试通过率能够达到将近93%。而遵义医科大学第二附属医院也专门成立了科教部，对教学科研有团队专门来管理。使得该院在短时间内医疗教学和科研都步入了正轨。

学科建设归根结底是人才培养

对于医院学科建设，各位院长一致认为，西部地区的医院人才很匮乏，所以人才的培养尤其重要，学科建设，归根结底是人才的培养。

新疆喀什地区第一人民医院通过发达地区优势医疗资源的帮扶，带动本地医生成长。青海省第五人民医院则通过分类培养和分层培养的方式，让更多人才留下来。“目前五院的职工来自于五湖四海，我们一直努力让这些人能够留下来，希望在注重自身人才培养的基础上，引入东部发达地区的人才。我们还通过分层培养和分类培养的方式，即年轻的和高年资要分层培养。不同地方的人要分类培养。例如青年医生，我们医院青年占了50%，而培养青年员工要给他们希望，给他们规划，这样他才能留下。而对于来自不同地方的人才，文化不同，所以要进行分类培养，兼顾各方。”李国权院长表示。

玉林市第一人民医院副院长严浩林也表示，人才培养一直是我们医院发展的主题。“目前医院准备“补强”，就是培养好一个学科带头人，带领整个学科发展。此外，响应政府要求，进行“东融”，吸引更多东部优秀的人才。

作为高校直属附属医院，遵义医科大学第二附属医院则有自己的一套人才培养体系。马虎院长表示，“以前是我们自己的学生留下的比较多，现在我们积极的向省内外的一些高校来引进人才，同时让我们一部分优秀的人才到国内外的一些学校进行学习培养，这一块是作为医院人才核心竞争力的基石。”