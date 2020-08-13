天气炎热，孩子一不小心就变成“口罩脸”

昨日，记者在重医儿童医院了解到，近期不少孩子出现“口罩脸”症状。医生表示：口罩没选对戴好，不仅不能护人安全，还会给脸带来伤害。

“医生，你看娃娃的脸是怎么了呢？”前两日，重医儿童医院门诊皮肤科，一位宝妈抱着3岁的儿子俊俊焦急地问医生，只见俊俊脸蛋肿得发亮，两只小手在脸上又抓又挠。

皮肤科医生刘励仔细询问了妈妈后，得知原来妈妈给孩子戴了来源不明的“三无”口罩，第二天脸就肿了，还起了很多小红疙瘩。“这是劣质口罩引起的接触性皮炎。”刘励医生说，随后为俊俊进行了抗过敏治疗。

刘励医生介绍，由于长时间不当佩戴口罩或佩戴劣质口罩而引发的一系列面部皮肤问题，称为“口罩脸”。

除了过敏，“口罩脸”还包括长时间佩戴口罩造成器械相关压力性损伤；因皮肤闷热不透气，引发皮肤细菌感染，从而可能导致的闭口、黑头、痤疮等。

“一定要远离伪劣产品，选择质地柔软、大小合适且透气性好的一次性口罩。”刘励医生表示，在炎炎夏日里，想要让脸和口罩和平相处，首先要选对口罩。

对于容易过敏的朋友，需要仔细阅读说明书，了解口罩材质，避开致敏成分。要保证口罩的卫生，及时更换，平日应选择一些温和无刺激的洗面奶或直接采用清水进行清洁。最后还要记得做好保湿和防晒。

当已经出现红斑、瘙痒等症状后，可使用不含酒精、香精等刺激性原料的功效性护肤品舒缓皮肤过敏症状。

刘励医生提醒，如果自行解决不了“口罩脸”皮肤问题，建议到专业医疗机构皮肤科就诊。（记者 宋剑）