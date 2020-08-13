国家卫健委：8月12日新增确诊病例19例 其中本土病例8例

人民网北京8月13日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入病例11例（山东4例，上海2例，广东2例，四川2例，河北1例），本土病例8例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例56例，解除医学观察的密切接触者1284人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例162例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2227例，累计治愈出院病例2065例，无死亡病例。

情况显示，截至8月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例724例（其中重症病例41例），累计治愈出院病例79398例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84756例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者803651人，尚在医学观察的密切接触者22498人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（境外输入15例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察13例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者295例（境外输入150例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4770例。其中，香港特别行政区4243例（出院3189例，死亡63例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区481例（出院450例，死亡7例）。