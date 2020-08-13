血管不好哪里最受伤？如何养护好血管

编者按：脑血管堵了——偏瘫，心血管堵了——心梗，肾血管堵了——尿毒症，腿血管堵了——截肢，眼睛血管堵了——失明……只要血管出问题，病也就来了。血管不好危害多，如何让你的血管保持健康状态？一起来看。

血管不好，从头伤到脚

头：影响认知

北京同仁医院心血管外科主任医师、教授吴明营表示，现代人由于饮食和生活方式不健康，慢性病不请自来，脑袋里的大动脉血管壁上也悄悄产生了斑块。斑块一点点长大，血压平稳时，还算相对安全。若血压突然升高，斑块就会被“刺激”脱落，冲向细小动脉，导致脑梗死。同时，血管随着年龄增长逐渐“老化”，个别地方还会产生“鼓包”（微小的动脉瘤），一旦破裂，就是脑出血。大脑作为人体的“总司令部”，若是生病了，思维和行动也会跟着失灵，甚至诱发认知障碍。

颈：诱发卒中

“颈动脉是一个流向大脑的血液通道，各种原因造成的该通道内部管径变小，就称作颈动脉狭窄。”吴明营表示，最常见导致颈动脉狭窄的原因是颈动脉硬化，临床上80%以上的人都属于这个情况。动脉硬化过程与水管中水锈形成非常类似：最初表现为动脉管壁上出现硬化斑块，随着斑块一点点增大，最终形成颈动脉狭窄。不仅如此，颈动脉狭窄还是导致脑缺血和脑卒中的“罪魁祸首”。一方面，狭窄的颈动脉会导致脑组织无法获得足够血液，产生缺血症状；另一方面，颈动脉斑块若生长不均匀，可碎裂而产生碎屑，导致脑卒中。

高血压、糖尿病、冠心病、高血脂、吸烟、酗酒都是颈动脉狭窄的高危因素，如生活中经常出现头晕、发呆、无力，白天思维不清、昏昏沉沉，晚上失眠等症状，建议去医院做个颈动脉的超声波检查。若诊断明确，可在医生指导下进行药物或手术治疗。

胸：动脉夹层

主动脉是心脏向全身输送动脉血的总通道，也是人体最粗的血管。吴明营介绍，主动脉血管壁有内、中、外三层膜，正常情况它们紧贴在一起，共同承受血流压力。若内膜出现裂口或溃疡，血液冲击便会沿着这个“缺口”进一步撕扯扩张，导致三层膜分离，形成主动脉夹层。若不及时处理，外膜将单独承受血压，随时会发生致命性破裂，动脉血会直接涌入胸腔、腹腔甚至心包，造成大脑和内脏短时间内供血不足，出现失血性休克，患者几秒钟之内就会死亡。

“高血压是主动脉夹层的首要危险因素”，吴明营表示，血压的不稳定极易造成动脉壁的损伤，临床上主动脉夹层患者几乎都存在高血压控制不良的现象。此外，有动脉粥样硬化、血管钙化斑块的老人、孕妇及有主动脉夹层家族史的人，都是该病高危人群。以上人群若出现“撕心裂肺”的疼痛，且持续时间长，并感觉疼痛延伸到了前胸、后背甚至腹部，应及时就医。目前，诊断主动脉夹层，临床常用的是CT检查。医生会根据患者个人情况，选择介入放支架治疗或外科手术治疗。

腹：主动脉瘤

提到血管疾病，很多人首先想到的就是中风、心脏病，但对腹主动脉瘤却很陌生。其实，人体最大的主动脉血管，往上走可达到颈部、往下走则可延伸到腹部。腹主动脉源源不断地把从心脏泵出的动脉血，通过其分支血管输送到全身，就像树干和树枝一样。当主动脉膨胀越来越薄时，血管像一个被撑大的气球，最终形成主动脉瘤。一旦破裂，会使体内大量失血，导致猝死。

吴明营表示，这个病早期几乎没有症状，但若感到腰背部或腹部呈撕裂感、刀割样等胀痛不适，并伴血压异常升高，则须警惕。此外，建议50岁以上人群，尤其是男性，有高血压、心血管病等慢性疾病，烟龄10年以上，有外周动脉瘤病史者，尽量每年做一次腹部超声检查。

腿：深静脉血栓

“急性下肢深静脉血栓是很危险的静脉病。”在吴明营看来，深静脉血栓形成的最典型症状是下肢肿胀。由于深静脉堵住后血液回流不畅，患侧腿就会肿起，还会出现压痛和发热感，就像是被小火从里往外烘烤一样。若对侧没血栓，或血栓不像另一侧那么严重，则会形成不对称下肢肿胀。更加严重的是，若深静脉血栓迁移至肺部，会形成有潜在致命威胁的肺栓塞，患者常常会出现胸痛、憋气、呼吸困难等症状。

不良饮食习惯最伤血管

长期饮食不规律，暴饮暴食。浓油赤酱，高油、高盐、高糖，荤多于素，都会导致营养物质摄入过多，多余的脂质不仅会沉积在血管壁上堵塞血管，还会增加血液黏稠度，容易引发血栓。因此，建议吃饭最好吃七分饱，平时饮食中少吃烧烤、腌制的加工类食品和油炸食品，应少肉多菜，避免脂肪摄入过多。

长期吸烟会导致明显的动脉粥样硬化。香烟中含有尼古丁、一氧化碳、氧自由基、多环芳香烃及丁二烯等种有害物质，它们通过肺泡与血液中的气体进行交换，到达血管，干扰血液中的脂肪代谢，破坏血管弹性，损害血管内皮，导致动脉粥样硬化的发生、发展以及血栓的形成。

缺乏运动是血管堵塞的一大诱因。长期不运动，血管里面的“垃圾”就没有办法排出，多余的脂肪、胆固醇、糖分等囤积在血液中，使血液变得浓稠肮脏，最终堵塞血管。

长期熬夜可能带来心梗风险。熬夜会使机体过多地分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，造成血管收缩、血液流动缓慢，血液变得黏稠，血液里的垃圾和毒素、氧自由基等明显增加。长期熬夜者的血压、心率调节会呈现为高负荷状态，血管收缩和免疫调节功能也会出现异常。熬夜者可能会出现心脏一过性缺血，同时冠脉粥样硬化以及斑块不稳定的风险也大大增加。

压力大，心情差，精神压力也能引起血管收缩，加速血管老化， 使血管变硬。

如何养护好血管

首先，管住嘴，少吃“四高”食品，即高糖、高油、高脂、高盐，这些食物易导致胆固醇等附着于血管壁上，造成动脉硬化，导致血管不畅通。

其次，不熬夜。长期熬夜，身体内激素分泌周期出现紊乱，增加心脑血管系统的张力。

再次，拒绝吸烟和二手烟。烟草中有害物质易诱发冠状动脉痉挛和动脉粥样硬化，以致形成血栓。

第四，多做有氧运动。游泳、跳舞、骑自行车、瑜伽、打太极等都是不错的选择，即使是最简单的健步走，持之以恒都会使血管的弹力增强。

最后，保持好心情。不少心脑血管疾病都与情绪波动过大有关。想要血管健康，平和的心态必不可少。

护血管 多吃食物中的血管“清道夫”

血糖稳定剂：普洱茶

普洱茶品性温和，对脾胃刺激相对较小，含有茶多酚等多种有益健康的成分。研究发现，普洱茶具有显著抑制糖尿病相关生物酶的作用，有助于稳定血糖。普洱茶建议在两餐之间饮用，冲泡时要用100℃ 的沸水。喝普洱茶最好先洗一遍，因为大多数普洱茶都是隔年甚至数年后饮用，容易沉积尘埃，“洗茶”可达到“涤尘润茶”的目的。

血脂调节剂：燕麦

燕麦中含有丰富的β葡聚糖和膳食纤维，可抑制人体对胆固醇的吸收，对调节血脂有很好的作用。而且，燕麦能带来较强的饱腹感，使人长时间不饿。建议选择最“单纯”的燕麦，即大片、整粒、不细碎，且不添加任何糖、奶精等成分的燕麦。可用其熬粥，再加些果仁，营养又美味。

血压控制剂：芹菜

芹菜中含有丰富的钾和芹菜素，有利于控制血压。美国心脏协会杂志《高血压》刊登的一项研究指出，适当饮用芹菜汁确实有助于降血压。烹制芹菜要少油少盐，否则会削弱芹菜的降压作用。可将芹菜焯水后凉拌，或者直接用来榨汁喝。

血循环催化剂：黑豆

黑豆含有丰富的花青素，能清除体内自由基，降低胆固醇，促进血液循环。此外，花青素还有护眼的功效。花青素在酸性条件下更稳定，用醋泡有利于黑豆中营养物质的吸收。泡制前需要先将黑豆炒熟，放凉后倒入陈醋使其没过黑豆，但需要留出大约1/3的空间，以免黑豆膨胀溢出。盖好盖后浸泡，等黑豆完全膨胀后就可以吃了。黑豆还可用来打豆浆或熬汤。

血液净化剂：海带

海带不但是含碘较高的食物，还含有丰富的膳食纤维和胶质，其中的胶质成分能结合血液中的有害物质，如重金属，具有排毒、净化血液的作用。可直接将海带泡发后，制成凉拌海带丝。不过，由于海带属于凉性，建议身体较寒、体质虚弱的人可以吃些海带炖豆腐，高温加热能中和海带的凉性。

血栓溶解剂：纳豆

纳豆是由黄豆通过纳豆菌发酵制成的豆制品，研究证实，纳豆中的纳豆激酶能“溶解”血栓，防止心肌梗死、脑梗死等疾病。此外，纳豆还富含大豆异黄酮、锌、钙与维生素K，能补充雌激素，改善更年期症状，还可预防骨质疏松。为了保持纳豆激酶等成分的活性，纳豆不能加热吃，必须是凉菜状态，新鲜食用。此外，为了保持它有益于心血管的健康特色，不能在里面加入大量油脂，也不建议配合大量动物性食品食用。

（人民健康网综合自生命时报、健康时报、科技日报）