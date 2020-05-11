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日本下周批准新冠快检最快15分钟出结果

2020年05月11日08:39 来源：新华社

新华社电 日本政府消息人士9日说，政府将于13日批准一家日企开发的新冠病毒抗原检测试剂盒，可以在15至30分钟出结果，比现在广泛使用的聚合酶链式反应（PCR）检测快许多。

共同社报道，这家日企名为“富士REBIO”，主要生产医用试剂和诊断器材。该公司4月报批这一产品，周生产能力为20万份。公司公关部门说，可视市场需求扩大生产规模。

抗原检测在流感检测中被广泛使用。检测借助能锁定病毒特有蛋白质（抗原）的物质，发现患者样本中所含的病毒。民众在医院采集鼻腔深处的粘液即可当场检测，半小时内出结果。现阶段常用的PCR检测需要等数小时甚至一周时间，因为有的医院没有专门设备，需要把采集的样本送往外地实验室。

厚生劳动大臣加藤胜信说，抗原检测可能出现漏检，因此需要PCR检测作补充，医疗一线人员将综合使用两种检测手段。检测将在医保报销范围内。

(责编：李轶群、许晓华)


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