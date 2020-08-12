疫情期间 人们的孤独感因年龄而异

新冠肺炎大流行期间，成年人的孤独感会因其生命阶段不同而感受不同，这是荷兰马斯特里赫特大学和南林堡公共卫生服务局的研究团队得出结论。他们表示，一种人人通用的减少孤独感的办法可能并不存在，因为与孤独感相关的因素——与朋友家人的接触，对健康或工作的感知，在成年人生活的各个阶段都有差异。相关报告发表在开放获取期刊《BMC公共卫生》上。

研究团队使用了2016年9月至12月在荷兰收集的数据，在6143位年轻人（19—34岁）、8418位早期中年人（35—49岁）和11758位晚期中年人（50—65岁）中调研人口、社会及健康相关因素与孤独感之间的关联。结果有10309人（44.3%）报告有孤独感。年轻人中有2042人（39.7%）报告有孤独感，这一数字在早期中年人和晚期中年人中分别为3108人（43.3%）和5159人（48.2%）。

研究发现，有些因素是在所有年龄层中都与孤独感相关的，其中包括独居、邻里接触频率、心理困扰以及心理和情绪健康。在那些感觉被社会排斥的人中，这些因素与孤独感的相关性最强。

有些因素则只在特定年龄层中与孤独感相关。年轻人中与孤独感相关性最强的是与朋友的接触频率，受教育水平也是年轻人特有的孤独感相关因素，而就业状况与孤独感的相关性只存在于早期中年人中。与家人的接触频率和孤独感的相关性只存在于早期中年人和晚期中年人中。对个人健康的感知和孤独感的相关性则只存在于晚期中年人中。

这些结果还表明，在当前新冠肺炎大流行期间，成年人的孤独感因其生命阶段的重要因素不同而受到不同的影响，例如，年轻人无法与朋友或同学面对面交流。在考虑当前疫情对孤独感的影响时，可能要考虑这种差异。

此前大部分针对孤独感的研究，其对象都是特定年龄段的人群（如老人或青少年），或是有特定健康状况的人，过往研究都没有研究过成年人与孤独感相关的因素，以及这些因素如何随年龄而变化。现在科学家们提出，当一个人的实际状况与其所属年龄层的“常规”设定（例如完成学业、有工作、有伴侣或孩子等）偏离，她/他就可能会感到孤独。（记者张梦然）