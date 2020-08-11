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我国100人中不到13人具备环境与健康素养

2020年08月11日09:42 来源：光明日报

　　记者张蕾从生态环境部日前印发的《中国公民生态环境与健康素养》中获悉：2018年我国居民环境与健康素养的总体水平为12.5%，即平均每100个15～69岁的人群中，只有不足13人具备基本的环境与健康素养。

　　根据调查，我国不同群体之间环境与健康素养差异明显。其中，城市居民环境与健康素养水平显著高于农村居民，分别是16.9%和8.1%；男性居民素养水平高于女性，分别为13.9%和10.9%；20～29岁人群环境与健康素养水平最高，为18.3%。在城乡、不同性别和不同年龄人群中，素养水平随文化程度增高而明显升高。

　　调查结果显示，科学知识素养水平低是素养水平提升工作中需要重点关注的问题。从分类素养看，我国居民环境与健康基本理念、基本知识和基本技能素养分别为25.3%、5.8%和25.4%，基本知识素养水平远低于基本理念和基本技能，科学知识素养水平低的问题尤为突出。

　　根据《健康中国行动（2019—2030年）》行动目标，2022年和2030年我国居民生态环境与健康素养水平要分别达到15%及以上和25%及以上。下一步，在提升居民素养方面会有哪些行动？中国环境科学学会损害评估中心主任朱忠军认为，从调查结果看，尽管人们对“良好的环境是生存的基础、健康的保障”等问题的正确回答率较高（接近80%），但也有近20%的受访对象不能正确认识环境与健康的基本关系，可见，生态环境与健康素养还是个新领域，公众对环境与健康的基本认知仍需加强。“在各年龄段，15~19岁居民的基本知识分类素养水平中最低（仅为2.2%），这一人群绝大多数为在校青少年，因此不能忽视青少年绿色健康生活方式的养成。此外，农村居民对各项问题的正确回答率显著低于城市居民，这与人群受教育程度、经济发展水平、对环境问题的关注度、宣传普及覆盖程度等有关，可见开展素养提升工作还应努力走进乡村。”朱忠军强调。

　　据了解，《中国公民生态环境与健康素养》是依据《健康中国行动（2019—2030年）》和《国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划》部署，由生态环境部组织中国环境科学学会，在原环境保护部发布的《中国公民环境与健康素养（试行）》基础上修订形成的新版本。《中国公民生态环境与健康素养》设置了30个条目，其中：基本理念7条，强调正确认知、科学理解环境与健康的关系，突出预防理念和责任意识；基本知识13条，涵盖空气、水、土壤、海洋、生物多样性、气候变化、辐射、噪声多个方面；基本行为和技能10条，包含绿色健康生活方式和行为，以及相关信息获取、理解、运用及应急、监督、维权等技能。

(责编：许心怡、崔元苑)


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