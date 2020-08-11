国家卫健委：8月10日新增确诊病例44例 其中本土病例13例

人民网北京8月11日电（董童）国家卫生健康于今日在官网发布的《截至8月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例44例，其中境外输入病例31例（陕西9例，上海8例，山东6例，广东3例，甘肃2例，河北1例，黑龙江1例，浙江1例），本土病例13例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（上海1例，福建1例）。当日新增治愈出院病例52例，解除医学观察的密切接触者1729人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例154例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2200例，累计治愈出院病例2046例，无死亡病例。

情况显示，截至8月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例794例（其中重症病例44例），累计治愈出院病例79284例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84712例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者802273人，尚在医学观察的密切接触者23790人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（境外输入6例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者285例（境外输入137例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4671例。其中，香港特别行政区4148例（出院2917例，死亡55例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区477例（出院441例，死亡7例）。