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疫情下仍聚集甚至不戴口罩 香港警方向数名外佣发出告票

2020年08月11日08:16 来源：中国新闻网

中新网8月10日电 综合香港特区政府新闻网及港媒报道，鉴于新冠肺炎疫情仍然严峻，9日，香港警方联同跨政府部门人员到中环及其他外佣聚集地巡查，呼吁在场人士遵守禁止于公众地方聚集和佩戴口罩的规例，在中环最少向9名外佣发出告票。

9日，香港中环仍有大批外佣聚集，部分人无视只限2人的“限聚令”，有数人至十多人聚集一起谈天、进食，更有人摘下口罩玩牌、吸烟。

香港警方联同多个政府部门包括食环署、劳工处、康文署人员，到外佣聚集地点巡查，派发宣传单张及作流动广播，提醒外佣遵守“限聚令”和佩戴口罩，并展示一条1.5米长的胶尺，提醒外佣注意1.5米社交距离。

有外佣听到劝喻后随即散开，但也有部分人不理劝喻。警员随后在皇后像广场及遮打花园外，对2个分别有4人及5人聚集的外佣群组发出告票。

有外佣则表示，虽然担心疫情，但假日仍会外出，因留在雇主家中可能会被要求工作。

来自菲律宾的Maribenth和Ginaranos赞同特区政府的防疫措施，认为多人聚集感染风险高，故只会2人坐在一起，与其他人保持距离。

另一外佣Remy也认同特区政府的措施，认为是为大家安全着想，她出外亦必会戴口罩甚至面罩，以及回雇主家后彻底清洁及消毒，以免受感染或传染他人。

香港康文署表示，在刚过去的周六及周日一连两天，已加派人手在辖下场地巡逻，呼吁在场者遵守政府规例，并特别向外佣派发宣传单张，同时通过场地广播及告示牌作出呼吁，该署两日内共巡查约3000次，并作出逾5000次口头劝喻。

(责编：许心怡、崔元苑)


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