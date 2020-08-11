热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

意大利新冠重症患者降至45例 输入病例激增酿新危机

2020年08月11日08:14 来源：中国新闻网

中新网8月10日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，意大利民防部门9日通报，在过去24小时，意大利新增新冠确诊病例463例，累计确诊已达250566例；新增死亡病例2例，累计死亡病例升至35205例。另一方面，意大利新冠重症监护患者降至45人。

据报道，当地时间9日，意大利卫生部门官员表示，就目前意大利新冠疫情趋势而言，新增病例总体呈上升趋势。大量输入性病例的增加，正在构成疫情蔓延的新危机和重大隐患。

有官员指出，从7月下旬到9月上旬是欧洲人的度假高峰期，尽管受新冠疫情影响，2020年意大利外出度假的人数相对有所减少。但根据旅游部门的资料显示，在整个夏季假期，意大利选择到欧洲其他国家度假旅游的家庭仍不会低于50%，选择国内度假的家庭将会达到80%以上。大量人员的流动和群聚，很可能直接导致疫情反弹。

拉齐奥大区议会公共卫生委员会主任阿莱西奥·达马托 (Alessio D'Amato)表示，目前拉齐奥大区和其他地区的情况基本类似，在新增确诊病例中，境外输入性病例所占比例正在不断增大，拉齐奥9日新增确诊境外输入病例达到了58%。他呼吁意中央政府应加强对入境旅客的检疫和强制性防疫措施，减少输入病例所带来的潜在危机。

另一方面，迄今为止，意大利累计新冠治愈患者为202098人，现存病例13263例，普通住院患者763人，重症患者45人。这是自新冠疫情爆发以来，意大利新冠重症监护患者首次降至50人以下。 (欧阳红)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn