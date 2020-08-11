意大利新冠重症患者降至45例 输入病例激增酿新危机

中新网8月10日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，意大利民防部门9日通报，在过去24小时，意大利新增新冠确诊病例463例，累计确诊已达250566例；新增死亡病例2例，累计死亡病例升至35205例。另一方面，意大利新冠重症监护患者降至45人。

据报道，当地时间9日，意大利卫生部门官员表示，就目前意大利新冠疫情趋势而言，新增病例总体呈上升趋势。大量输入性病例的增加，正在构成疫情蔓延的新危机和重大隐患。

有官员指出，从7月下旬到9月上旬是欧洲人的度假高峰期，尽管受新冠疫情影响，2020年意大利外出度假的人数相对有所减少。但根据旅游部门的资料显示，在整个夏季假期，意大利选择到欧洲其他国家度假旅游的家庭仍不会低于50%，选择国内度假的家庭将会达到80%以上。大量人员的流动和群聚，很可能直接导致疫情反弹。

拉齐奥大区议会公共卫生委员会主任阿莱西奥·达马托 (Alessio D'Amato)表示，目前拉齐奥大区和其他地区的情况基本类似，在新增确诊病例中，境外输入性病例所占比例正在不断增大，拉齐奥9日新增确诊境外输入病例达到了58%。他呼吁意中央政府应加强对入境旅客的检疫和强制性防疫措施，减少输入病例所带来的潜在危机。

另一方面，迄今为止，意大利累计新冠治愈患者为202098人，现存病例13263例，普通住院患者763人，重症患者45人。这是自新冠疫情爆发以来，意大利新冠重症监护患者首次降至50人以下。 (欧阳红)