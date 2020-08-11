防老痴重在识别早期症状

编者的话：阿尔茨海默病俗称为“老年痴呆”，位列人类十大死因之一。《世界阿尔茨海默病2018年报告》显示，每3秒钟，全球就有1名痴呆病患者产生，其中约60%~80%是阿尔茨海默病。阿尔茨海默病常常被人误解为“记忆下降”，然而事实却远不止如此。这种疾病进展至后期将剥夺一个人的生活自理能力，并伴随人格改变、情绪失控等精神症状，需要专人24小时照护，给家庭带来沉重的精神负担和经济负担。

“认知能力下降”是阿尔茨海默病的前兆。因此，众多专家呼吁，关爱阿尔茨海默病患者，先从关注认知功能下降开始。

负担重

长期专人照护，每人每年花13万

目前，全球至少有5000万痴呆患者，到2050年将达1.52亿，其中约60%~70%为阿尔茨海默病患者。我国目前约有1000万阿尔茨海默病患者，预计到2050年，这一群体将超过2800万。阿尔茨海默病正对个人、家庭、社会造成沉重负担。

上海市第一人民医院神经科主任医师冯庭怡介绍，阿尔茨海默病是一种神经系统退行性疾病，早期如不加以干预，将逐渐影响日常生活，后期丧失生活自理能力，最终因感染、褥疮、营养不良等引起全身多系统受损，导致多种并发症死亡。

对于患病者家庭来说，长期照护会带来沉重的经济负担和巨大的精神压力。首都医科大学附属宣武医院贾建平教授及其团队2018年发表的论文《阿尔茨海默症在中国以及世界范围内疾病负担的重新评估》显示，家有1个阿尔茨海默病患者，往往需要2~3个人来照料，所产生的护理费、精神痛苦远远超过了药费等直接医疗费用。而且，随着阿尔茨海默病患者年龄的增加，相关费用也会明显增长。

随着中国老龄化程度的加深，阿尔茨海默病给我国带来的疾病负担会越来越重。贾建平教授团队在《柳叶刀》神经病学子刊发表的文章指出，2015年，中国阿尔茨海默病患者的年人均花费为19144.36美元（约合人民币13万元），导致的社会经济负担总额达到1677.4亿美元（约合人民币11406亿元）。预计到2030年，我国阿尔茨海默病经济负担将达到2.54万亿美元（折合成人民币约17万亿元）。加大力度防控阿尔茨海默病，对个人、家庭、社会都很重要。

识症状

不会算数，一句话来回重复

什么是认知功能下降？郭起浩介绍说，认知功能指人脑接受外界信息，经过加工处理，获取知识或应用知识的过程，包括记忆、语言、执行、计算和理解判断等方面。认知功能的任一方面下降，都可称为“认知功能下降”。

“买菜忘了付钱、要买五样菜只买了三样、不会算账了、做决定常出错、容易迷路、学习使用某些日常工具或家用电器（遥控器、微波炉等）有困难、记不清当前的月份、忘记和家人约好的聚会、自己放置的东西经常找不到、总是提相同的问题、一句话重复多遍等，都是认知功能下降的表现。”郭起浩介绍道。

已有阿尔茨海默病家族史的人群，更应高度关注认知功能下降的初期症状，及早判断认知功能下降的程度，可以有效管理疾病发展。冯庭怡表示，认知功能下降可通过“AD-8量表”“Mini-Cog量表”等量表进行检查。如果发展到更严重的认知功能障碍，就需要通过“MMSE简易智能精神状态量表”，还有一些精神心理学的量表进行测定。

目前医学领域对阿尔茨海默病发病机制有诸多探索，主要研究集中于β淀粉样蛋白和Tau蛋白上。最近越来越多的科学家投入到与阿尔茨海默病发病相关的脑肠轴理论的研究中，在7月底结束的2020年阿尔茨海默病协会国际会议上，第一次设立了与这一理论相关的专题会议。该理论认为肠道菌群失衡导致一系列变化，并进一步加重神经炎症，增加阿尔兹海默发病风险。

早干预

警惕认知功能下降

尽管迄今为止尚没有治愈手段，但越来越多的流行病学研究表明，阿尔茨海默病是可防可控的。

上海交通大学附属第六人民医院老年医学科主任郭起浩介绍说，阿尔茨海默病的发展分为：临床前期、轻度认知功能障碍、痴呆阶段。由于临床前期认知功能下降不易察觉，因此早筛查早治疗至关重要。

“及时介入干预后，能避免发展为严重的老年痴呆。”冯庭怡指出，虽然我国阿尔兹海默病患者群体庞大，但接受规范治疗的却很少。原因是该病早期症状易被他人忽略，且患者自身常因病耻感而不愿寻求帮助。阿尔茨海默病态度调查结果显示，约50%的阿尔茨海默病患者认为被医生和护士忽视，而33%的人认为，如果他们患有阿尔茨海默病，将不会得到卫生专业人员或医生的倾听。

如果错失干预认知功能下降的时机，患者的部分认知功能将逐渐受损，进入轻度认知功能障碍阶段，并进一步发展到无法逆转的痴呆阶段。

重预防

勤于动脑，管好慢病

除了早期识别认知功能下降，日常生活中我们还应通过哪些非药物手段预防阿尔茨海默病？近日，复旦大学附属华山医院神经内科临床研究团队等，发表于《神经学、神经外科学与精神病学杂志》的“全球首个AD循证预防国际指南”给出了建议，通过以下干预措施，可以预防阿尔茨海默病，包括：

1.早年应尽可能多地接受教育；

2.多进行阅读、下棋等刺激性脑力活动；

3.保持健康的生活方式，放松心情，平时避免过度紧张；

4.保护头部，避免外伤；

5.65岁以上者应保持体重指数（BMI＝体重（公斤）÷身高（米）的平方）在18.5~24.9千克/米2范围内；

6.避免罹患高血压、糖尿病、抑郁症等疾病，密切监测这类患者认知功能的减退情况。▲