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广东严查放射卫生服务机构

2020年08月10日14:09 来源：健康报

近日，广东省卫生健康委以线上视频形式召开全省放射卫生技术服务机构调研检查工作协调动员会。会议明确，广东将在8月底前，完成全省52家开展放射卫生技术服务的资质机构全覆盖调研检查，依法依规查处违法违规行为。

据悉，目前广东省52家资质机构中，有省内取得资质的甲级机构7家、乙级机构38家，省外备案甲级机构7家。虽然近年来该省各级卫生部门不断加大对放射卫生技术服务机构的监管，但服务不规范、弄虚作假的情况仍然存在。广东省卫生健康委组织开展这次调研检查，旨在进一步摸清服务现状，规范服务行为，加大执法力度，强化日常监督管理。

广东省卫生健康委职业健康处负责人介绍，调研中，将首先对各机构进行资料查验，根据资料查验发现的问题再进行实地现场核查。现场核查发现的违法违规行为，要依法依规查处，实行闭环管理。广东将以此次调研为抓手，促进各级卫生健康行政部门、卫生监督机构加强对放射卫生技术服务机构的管理，更好地服务职业健康。（特约记者蔡良全）

(责编：许心怡、崔元苑)


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