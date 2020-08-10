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瑞典报告儿童类川崎病

2020年08月10日14:09 来源：健康报

　　据新华社斯德哥尔摩8月8日电 （记者付一鸣）据瑞典广播公司8日报道，截至目前，瑞典已累计报告50例儿童类川崎病病例，尚未出现死亡病例。

　　据报道，这一新型疾病被称为多系统炎症综合征，患病儿童会出现类似川崎病的症状，因此又称类川崎病。该病主要在感染新冠病毒的儿童中出现，可能与新冠有关，但目前还无法得出确切结论。

　　另据瑞典电视台日前报道，今年5月一些国家出现儿童类川崎病时，瑞典就发现了4个病例，截至目前，瑞典的儿童类川崎病病例已增至50例，这些患者大部分无基础疾病。其中，有10名患者接受了重症监护治疗，另外有3名患者接受了体外膜肺氧合（ECMO，俗称“人工肺”）治疗。

　　瑞典电视台援引瑞典卡罗琳医学院儿科医生和流行病学教授卢德维格松的话说：“该病主要发生在儿童中，对心脏的影响格外严重。”他表示非常确信新冠病毒是类川崎病的诱因。“不是所有患病儿童都检测出新冠病毒阳性，但我认为这是因为并非每个感染病例体内都产生了（新冠）抗体的缘故。”

　　川崎病又称黏膜皮肤淋巴结综合征，多见于儿童。该病发病原因尚不明确，目前医学界认为可能与免疫系统过度反应有关。

　　意大利、法国、美国和英国在新冠疫情期间也报告一些儿童出现了类川崎病症状。患儿除高烧外，还有像猩红热一样的皮疹，出现眼睛发红、嘴唇干燥等症状，超过一半患儿伴有非典型的心肌炎症。

(责编：许心怡、崔元苑)


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