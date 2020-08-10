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日本新增确诊1351例 安倍称尽量避免再次宣布紧急状态

2020年08月10日08:52 来源：新华网

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间9日20时（北京时间19时），日本当日新增新冠确诊病例1351例，累计确诊达48817例；新增死亡病例4例，累计死亡1047例。日本首相安倍晋三当天表示，将尽量避免再次宣布紧急状态。

安倍9日在长崎参加原子弹爆炸75周年纪念活动。他在活动之后举行的记者会上表示，虽然新冠病例增加的趋势需要警惕，但是住院患者和重症患者较少，病床也能够确保，医疗资源并不紧缺，因此考虑到对就业和民众生活的影响，需要采取针对高龄人群和基础疾病患者的预防措施，尽量避免再次宣布紧急状态。

据日本厚生劳动省9日统计，日本新冠确诊病例中已有32312人出院或结束隔离，通过聚合酶链式反应（PCR）方式进行新冠检测的人数首次超过100万，较前一日增加约1.5万人。

另据冲绳县发布的数据，截至9日12时，冲绳美军基地确诊病例较前一日增加4例，累计确诊314例。驻日美军司令部网站公开的统计数据显示，截至7日，驻日美军有11个基地报告确诊病例，现存确诊病例116例。（记者华义）

(责编：许心怡、崔元苑)


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