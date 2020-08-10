国家卫健委：8月9日新增确诊病例49例 其中本土病例14例均在新疆

人民网北京8月10日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例，其中境外输入病例35例（上海18例，山东4例，四川4例，广东3例，陕西3例，辽宁2例，浙江1例），本土病例14例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例64例，解除医学观察的密切接触者2305人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例132例（其中重症病例1例），现有疑似病例7例。累计确诊病例2169例，累计治愈出院病例2037例，无死亡病例。

情况显示，截至8月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例802例（其中重症病例41例），累计治愈出院病例79232例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84668例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者800809人，尚在医学观察的密切接触者24055人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31例（境外输入24例）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者283例（境外输入136例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4602例。其中，香港特别行政区4079例（出院2847例，死亡52例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区477例（出院441例，死亡7例）。