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意大利单日新增病例开始回落 专家解读疫情趋势

2020年08月10日08:24 来源：中国新闻网

中新网8月9日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间8月8日，意大利民防部通报，在过去24小时，全国新增确诊病例347例，死亡13例。意大利卫生部提醒民众切不可掉以轻心，病毒依然在传播，尤其年轻群体引发的病毒感染率仍在不断提高。

据报道，针对目前疫情的发展趋势，意大利病毒学家和学者分别提出了自己的看法和解读。帕多瓦大学微生物学教授安德里亚·克里斯蒂(Andrea Crisanti)表示，意大利过去几天新增病持续增加，最高单日新增达到522例后开始回落，且新增病例境外输入占有较大比例，说明疫情仍在小幅度震荡范围内。

克里斯蒂强调，未来控制境外输入病例应纳入疫情防控重要关注点，可参照德国模式对每个入境者进行严格管理，先筛查，然后隔离。病毒不会减弱，所以必须持续保持警惕，坚持戴口罩和保持安全社交距离。

米兰圣拉斐尔大学病毒学教授马西莫·克莱门蒂(Massimo Clementi)认为，新冠病毒正在适应人类，未来一段时间疫情出现反弹和回落将是一种常态，最终只有接种疫苗后，人类才能够真正回归正常生活。

米兰萨科医院传染病专家马西莫·加利(Massimo Galli)指出，意大利发生第二波新冠疫情并不是不可以避免，关键是如何在防控上下功夫。如果病毒在某个地区长时间无法控制，将会再次陷入困境。

意大利流行病学家普利亚大区新冠紧急情况工作组组长路易吉·洛帕尔科(Luigi Lopalco)强调，意大利不排除发生与西班牙、法国、德国类似的疫情反弹。因此还需严格遵守戴口罩、保持安全距离等防疫规则。

意大利热那亚圣马蒂诺医院传染病科主任马泰奥·巴塞蒂(Matteo Bassetti)表示，新冠疫情很可能会在入冬前出现强烈反弹，当秋天来临时，感染者很可能会大幅增加，甚至与流感病毒叠加在一起，形成交叉混合型多种病毒感染病例。因此，当局必须为入冬前做好一切防疫准备工作。(黄靖)

(责编：许心怡、崔元苑)


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