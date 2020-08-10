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德国连续三日新增破千 正式实施入境强制检测

2020年08月10日08:23 来源：中国新闻网

截至当地时间8日，德国联邦疾控机构公布的单日新增新冠确诊病例已连续三日突破1000例。该机构指出，德国疫情发展最新趋势令人不安。同一天起，德国正式开始对所有从高风险地区返程的人士实施强制新冠检测。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所(RKI)当天公布的新增确诊数为1122例。此前，本月6日和7日德国的新增确诊数分别为1045例和1147例，为近三个月来德国每日新增确诊数首次重回1000例以上。

罗伯特·科赫研究所数据显示，截至8日，德国累计确诊215336人、死亡9195人。另据德国“时代在线”报道，截至8日晚德国累计治愈人数为193999人。

罗伯特·科赫研究所在当天发布的每日疫情简报中指出，过去一周时间内，德国连续7日无上报新冠确诊病例的县市显著减少；与此同时，德国多个联邦州新增病例数显著上升。“这一趋势令人不安”。

为应对暑期出游高峰可能带来的输入性感染风险，德国各大机场8日起正式对从所有被罗伯特·科赫研究所定义为“高风险地区”的全球一百多个国家和地区返回的人士实施强制检测。

当天实施的新规要求所有从上述高风险地区返回的人士，如不能出具近几日的核酸检测阴性报告，则必须在抵达德国后进行检测。这部分人士在抵达后的三日内可在机场或市内检测点免费接受检测。逃避接受检测者最高将面临2.5万欧元罚款。

德国电视一台报道，德国最大空港法兰克福机场设立的检测中心当天运转正常。德国红十字会工作人员表示，强制检测得到了人们的理解，没有人为此而恼怒。(记者 彭大伟)

(责编：许心怡、崔元苑)


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