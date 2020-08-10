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心脏累了吗？警惕！这些症状说明心脏有事

2020年08月10日04:33 来源：人民网-人民健康网

编者按：心脏病的危害早已为人所熟知，但对其表现出的症状，很少有人能弄明白，以至于有的人已出现心脏病症状，却浑然不知，什么症状才是心脏病，如何正确判断？

什么症状说明心脏不好

1.有胸闷、心慌、胸痛的症状，就是心脏病吗？

不一定。北京中医药大学心血管病研究所所长王显表示，心脏病的常见症状包括胸闷、心慌、胸痛，但出现这些症状，不代表就是心脏病，也可能是神经功能调节失衡所引起。另外，剧烈运动、过度劳累时也会出现胸闷、心慌，但需要区别的是，非心脏器质性病变引起的胸闷、心慌持续时间不会很长，休息后可能就会好转，而心脏病患者活动量大时会加重不适。因此建议，为了保险起见，出现该症状的人应该去医院进一步诊断，以明确是否有心脏病变。

临床上经常会见到因神经官能症引发的心脏病症状，也就是说患者经过检查，心脏没有器质性病变，却总感觉心慌得很厉害，或者胸口闷、难受、呼吸困难，女性较为常见。这是由于受焦虑、紧张、情绪激动、精神创伤等因素的影响，人体中枢神经兴奋和抑制过程发生障碍，受植物神经调节的心血管系统也随着发生紊乱，引起了一系列交感神经张力过高的症状。这类人要学会减压、放松心情、适度运动，必要时应该进行心理治疗。

2.有的年轻人经常心跳加速，这是心脏病变的信号吗？

出现这种情况的年轻人，多数可能不是心脏疾病，尤其是年轻女性。另外，没有基础疾病的人在情绪波动、精神紧张、受到惊吓、运动后、过量吸烟、喝酒后，都可能出现心跳加速的情况，如果在上述条件下出现这些症状，不用太担心。但心率过快肯定不好，如果成人每分钟心跳超过100次，就算心动过速，容易增加心血管疾病发病风险，因此我们应该学会控制情绪、适度运动、戒烟限酒。

3.心里经常咯噔一下，感觉像是停跳了，这是得了心脏病吗？

这个问题应该引起重视，可能是早搏。早搏的发生率很高，健康人和有心脏疾病的人均可发生，精神压力大、饮酒、喝咖啡、睡眠差等因素是诱因。早搏有良性和恶性之分，没有心脏病的早搏是良性的，如果症状不明显，对生活没有影响，可不用治疗。但如果是冠心病、高血压等引起的早搏，应该引起足够重视。因此，发现早搏还是应该去医院，让医生检查是否有心脏基础疾病。

4.一感冒就不舒服，感到心慌、胸闷、气短，这跟心脏有关吗？

有一定关系。感冒发烧后出现胸闷、气短等症状，建议到医院做心电图，如果发现早搏、传导阻滞等，要警惕病毒性心肌炎。但大家不用紧张，因为大多数人的不适是一过性的，真正发生重型病毒性心肌炎的人很少。生活中，我们应该加强锻炼，预防感冒。

5.什么症状应该怀疑是心脏病？

心脏病的表现非常多，例如冠心病、心绞痛患者除了胸闷、心痛、心慌、气短、嗓子发紧等症状外，还可能有胃痛、腹痛、头晕、腹胀等不典型心绞痛的表现。双下肢疼痛、浮肿等，也可能是心衰表现，最好马上去医院，以便及时发现病情。

6.预防心脏疾病最有效的方法是什么？

简单来说就是两种：一是改变生活方式，戒烟戒酒、适当运动、饮食有规律、荤素搭配、少吃油腻；二是高危人群循证用药，比如有高血压的人一定要按医嘱规律服用降压药，有糖尿病的患者控制好血糖，血脂高的人要管好血脂等。

护心脏 多吃六种食物

豆类。黑豆、黄豆、豌豆、蚕豆、扁豆、鹰嘴豆等豆类营养丰富，低脂肪高蛋白，富含复杂的碳水化合物、膳食纤维以及多酚和皂苷等活性物质，有助降低胆固醇。一项涉及25项相关研究的综合分析发现，每天吃130克豆类食物可以使“坏胆固醇”（低密度脂蛋白）降低0.17毫摩尔/升，收缩压降低2.25毫米汞柱。研究还发现，每天吃一杯豆（约合200克）可以使体重降低0.34公斤，体脂总量降低0.34%。

咖啡。咖啡富含生物活性多酚（主要是绿原酸）、咖啡因（具有刺激作用的生物碱）以及大量的矿物质钾。一项针对18.6万名参试者长达16年的跟踪调查发现，与不喝咖啡的人群相比，每天至少喝4杯咖啡的参试者早亡风险（包括心血管疾病死亡风险）降低18%。每天喝1杯咖啡也可使早亡风险降低12%。咖啡中多酚物质的主要作用包括：降低血糖浓度、抑制脂肪吸收、促进脂肪组织中三酸甘油脂的分解。

茶。茶叶富含黄酮类化合物和多酚类抗氧化剂。一项涉及66名冠心病患者的研究发现，经常喝红茶可以显著改善血管内皮健康，逆转冠心病患者血管舒缩功能障碍。中国一项涉及20万名男性和30万名女性的大规模研究发现，每天喝茶（任何一种茶）可以使缺血性心脏病风险降低8%，心脏病相关风险降低10%。专家表示，喝茶最好不要加糖、甜味剂或奶油。

蘑菇。大量临床研究发现，经常吃蘑菇保护心脏。蘑菇具有抗炎抗氧化作用，而且有助增加体内维生素D水平。蘑菇中的多种氨基酸和β葡聚糖（多糖）等物质可防止动脉粥样硬化、降压降脂和调节免疫系统。经常吃蘑菇还可减少心脏病并发症，如代谢综合征、2型糖尿病和肥胖症等。

富含欧米伽3脂肪酸的食物。具有护心功效的欧米伽3脂肪酸可分为海洋来源的欧米伽3多不饱和脂肪酸和植物来源的α亚麻酸。前者主要包括三文鱼、金枪鱼、鲭鱼等深海肥鱼。一项涉及22万名参试者的大型分析研究发现，适量吃鱼，冠心病死亡风险可降低7%。植物来源的欧米伽3脂肪酸主要包括绿叶蔬菜、核桃、菜籽油和大豆油、亚麻籽油等。

富含维生素B12的食物。维生素B12缺乏容易导致严重的血液疾病和神经疾病。多项大型前瞻性研究发现，补充维生素B12可降低心血管疾病的发生或复发风险。富含这种营养素的食物有瘦肉、发酵豆制品等。

8个守护神保护心脏

1号守护神：欧米伽3脂肪酸

藏身处：三文鱼、沙丁鱼、核桃等。欧米伽3脂肪酸属于多不饱和脂肪酸，有助预防全身炎症反应和心血管疾病，保护心脏。哈佛大学研究发现，每周通过吃一两次鱼摄取2克左右的欧米伽3脂肪酸，能使心源性猝死的风险降低36％，并减少17％的死亡可能。除了三文鱼，沙丁鱼等深海鱼，核桃、亚麻籽、紫苏籽以及用它们榨取的油脂也是欧米伽3脂肪酸很好的来源。

2号守护神：镁

藏身处：粗粮、坚果等。镁有助于降低神经和肌肉的兴奋性，维持心脏弹性，预防中风和心脏病突发，镁摄入不足可能引起血压上升。研究表明，膳食中供应充足的镁，对于预防高血压、心脏病和糖尿病有益。女性往往比男性更易缺镁，压力也会消耗人体储备的镁，因而需要注意在饮食中补充。镁多见于各种小米、红豆等粗粮，松子、核桃等坚果，以及菠菜、小油菜等绿叶蔬菜中。

3号守护神：维生素D

藏身处：蘑菇、蛋类等。维生素D除了对骨骼健康有好处外，对心脏健康的好处也不容小觑。研究显示，人体若缺乏维生素D，心脏病风险会增加40%，死于心脏病的几率会高于81%。食物中的维生素D来源并不丰富，只有鱼类（尤其是鱼肝）、蘑菇、动物内脏、全脂奶、蛋类等少数来源。不过，大家可以多晒太阳，阳光照射是人体获得维生素D的主要来源。

4号守护神：锌

藏身处：种子、贝类食物等 锌能帮助人体制造抗炎性细胞因子，跟欧米伽3脂肪酸一样，有助预防人体炎症的发生。同时，锌也被证明对动脉有保护作用，有助预防冠状动脉疾病，改善心脏功能。锌主要来源于一些蛋白质丰富的食物，如贝类、虾蟹、内脏、肉类、鱼类等。种子当中，芝麻、葵花籽、松子等含锌量也很高。

5号守护神：维生素C

藏身处：猕猴桃、青椒等新鲜果蔬 维生素C是一种很强的抗氧化剂，研究发现，它有助降低低密度脂蛋白胆固醇（俗称“坏”胆固醇）水平，同时提高高密度脂蛋白胆固醇（俗称“好”胆固醇）水平，饮食中维生素C摄入量高者，心脏病和中风发作的风险会更小。维生素C的主要来源为新鲜果蔬，其中柑橘类水果和番茄是维生素C的最佳来源，在青椒、菠菜、猕猴桃、鲜枣中的含量也很丰富。

6号守护神：维生素E

藏身处：坚果、种子等 维生素E也是一种强抗氧化剂，与维生素C一样，它也可以调节体内胆固醇水平，还可抑制血小板凝集，降低心肌梗死和脑卒中的危险。各种坚果、种子均富含维生素E，水果中鳄梨的维生素E含量也很丰富，可以常吃。

7号守护神：大蒜素

藏身处：大蒜 大蒜素有助放松血管和改善血流量，从而对血压和心脏健康起到正面作用。需要注意的是，大蒜含有蒜氨酸和蒜酶等有效物质，碾碎后它们会互相接触，从而形成具有保健作用的大蒜素。因此，大蒜最好捣碎成泥，先放置10~15分钟后再吃，大蒜素的吸收效果更好，而煮熟得到的大蒜素很少。

8号守护神：番茄红素

藏身处：番茄、西瓜等 番茄红素是一种类胡萝卜素，具有很强的抗氧化作用，已被证实有助预防癌症和心脏病。研究表明，人体脂肪组织中番茄红素含量越高，得心梗的风险也越小。番茄红素还能增加动脉弹性，改善血管内皮组织功能，防止动脉硬化。番茄红素一般存在于红色食物中，如番茄、西瓜等。

护心脏 常按三个护心穴

掐按神门助眠防老痴。情志不畅会影响睡眠。神门为心经之原穴，即安定心神的门户。临睡前点按此穴有助产生困意，调节睡眠障碍，平时经常揉按还可防治老年痴呆。神门穴还有一个很好的作用是治疗晕车。神门穴位置很深，需用大拇指的指节内侧用力掐按才能达到一定刺激量，产生治疗效果。

弹拨极泉测心功能。极泉位于腋窝顶点，腋动脉搏动处。它不仅可以调节心律，治疗两肋疼痛，还是检测心血管健康的要穴。检测手法是用拇指点按极泉，然后拨动它，拨动时会触及很多“小筋”，并产生向手指传导的发麻感。若麻感明显，说明心经通畅，心血管功能正常；若拨动时只痛不麻也不传导，证明心血管有淤阻；若不痛也不麻，说明心血管系统供血不足。

心痛疲劳按通里。心动过缓的人群大多在通里穴（小指一侧的腕横纹向上1横指处）有压痛、结节等阳性反应点。捏拿此穴36次为一遍，捏拿3～5遍，可舒心安神。上班族工作疲惫时，两手握拳，将手腕内侧放在桌子边缘上，从通里穴向手肘方向推，重复30～50次，既可休息大脑，还可疏通心经。

（人民健康网综合自生命时报、健康时报）

(责编：许晓华、李轶群)


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